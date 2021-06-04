Про це розповів політолог Микола Давидюк. Він наголосив, що депутатам "пригрозили".

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"Я вам відкрию інсайд, про який ще публічно ніхто не говорив. Депутати отримали ультиматум від президента – якщо вони не голосують за закон про олігархів, то їх розпустять і восени ми отримаємо вибори", – розповів політолог.

Він зауважив, що такий "легкий шантаж" власної фракції має сприяти тому, що за закон все ж проголосують.

За словами Давидюка, в українському суспільстві є великий запит населення на боротьбу з корупцією та олігархами. Однак не всі депутати готові знайти у собі стержень і проголосувати за закон про деолігархізацію.

Для багатьох конверт, начинений "зеленню" (хабар – 24 канал), може бути значно прекраснішим, ніж обіцянка, яку вона давали, ідучи до Верховної Ради,

– заявив політолог.

Довідка. З аконопроєкт про статус олігарха в Україні ініціював Володимир Зеленський. Цей закон повинен розділити бізнесменів та олігархів.

Давидюк: Важливо не знищити бізнес

Політолог наголосив, що важливо не лише проголосувати закон, але й правильно боротись з олігархами.

"Важливо розділяти інвесторів, порядних бізнесменів і дійсно олігархат, який грабував Україну. Ось тут треба зробити "вододіл", адже важливо не знищити бізнес, а побороти олігархат, який впливає на політичну систему та загалом державу", – підсумував Давидюк.

Давидюк заявив про ультиматум президента: дивіться відео