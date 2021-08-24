Такое мнение в эфире 24 канала озвучил экс-заместитель генерального прокурора Украины в 2019 – 2020 годах Виктор Чумак. За последние 7 лет страна получила совместных героев и консолидацию, а раньше каждый уголок государства имел своих героев, историю и видение будущего.

К теме Внутренние распри вредят хуже врага, – Зеленский произнес речь ко Дню Независимости

"Мы понимаем, что живем пока не так хорошо, как хотелось бы, но у нас есть уверенность, что не только наши внуки, но и наши дети будут жить в нормальной стране", – подчеркнул Чумак.

Чумак: Эта война нам много дала

По словам экс-заместителя генпрокурора, российско-украинская война дала очень много гражданам – она ​​стала не только вызовом, но и шансом. Благодаря этому изменились взгляды украинцев, в частности больше половины жителей Украины задумалась над вступлением в ЕС и НАТО.

"Для почти 70% страны праздник Независимости – не пустой звук или дополнительный выходной, это осознание того, что мы являемся гражданами достаточно серьезной, крупной европейской державы, которая должна жить нормально", – подчеркнул Чумак.

Справка. Виктор Чумак – украинский юрист и генерал-майор юстиции запаса. Был главным военным прокурором Украины в 2019 – 2020 годах, народным депутатом 7 и 8 созывов. Возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам борьбы с коррупцией в 2012 – 2014 годах. В 2020 году был исполняющим обязанности генпрокурора Украины.

Виктор Чумак оценил сознание украинцев после начала войны на Донбассе: смотрите видео

Празднование Дня Независимости Украины: последние новости