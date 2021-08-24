Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив ексзаступник генерального прокурора України у 2019 – 2020 роках Віктор Чумак. За останні 7 років країна отримала спільних героїв та консолідацію, а раніше кожен куточок держави мав своїх героїв, історію та візію майбутнього.

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"Ми розуміємо, що живемо поки не так добре, як хотілося б, але у нас є впевненість, що не тільки наші онуки, а й наші діти житимуть у нормальній країні", – наголосив Чумак.

Чумак: Ця війна нам багато дала

За словами ексзаступника генпрокурора, російсько-українська війна дала дуже багато громадянам – вона стала не лише викликом, але й шансом. Завдяки цьому змінилися погляди українців, зокрема понад половина мешканців України замислилася над вступом до ЄС та НАТО.

"Для майже 70% країни свято Незалежності – не пустий звук чи додатковий вихідний, це усвідомлення того, що ми є громадянами достатньо серйозної, великої європейської держави, яка повинна жити нормально", – підкреслив Чумак.

Довідка. Віктор Чумак – український юрист та генерал-майор юстиції запасу. Був головним військовим прокурором України у 2019 – 2020 роках, народним депутатом 7 і 8 скликань. Очолював комітет Верховної Ради з питань боротьби з корупцією у 2012 – 2014 роках. У 2020 році був виконувачем обов'язків генпрокурора України.

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