24 августа проведут сразу два внеочередных заседания парламента. Началось первое из них около 13:00. После этого депутаты не будут прерываться на перерыв и не будут покидать мест.

Стоит прочитать Как менялись зарплата, количество населения, президенты: 30 лет независимости Украины в цифрах

Нардепы должны голосовать за большой Государственный герб Украины

Распоряжение о проведении первого заседания спикер Дмитрий Разумков подписал еще 26 июля, второго – 18 августа.

Главный пункт в программе работы – законопроект о большом Государственном гербе Украины, который инициировал президент Владимир Зеленский. Документ попал в Верховную Раду еще 28 июня и был обозначен как неотложный.

Смотрите онлайн-трансляцию торжественного заседания Верховной Рады:

Отметим, что с просьбой провести внеочередное заседание к главе Верховной Рады обратился президент Зеленский 17 августа. Уже на следующий день спикер подписал распоряжение. Предыдущий раз нардепы собирались 23 августа – после саммита Крымской платформы.

Вниманию 30 лет Независимости Украины в фото: как это было