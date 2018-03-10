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Есть два сценария досрочных выборов парламента, – эксперт

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Досрочные выборы на руку России
Досрочные выборы на руку России / 24 Канал

Многочисленные акции протеста станут катализатором сценария, который был бы не в интересах власти, в частности, внеочередных парламентских выборов. Но угрозы досрочными выборами могут быть стратегией власти, чтобы давить на своих партнеров по коалиции.

Такое мнение сайту "24" высказал политический эксперт Валерий Дымов.

Политолог напоминает: еще после местных выборов в 2015 году отдельные политические силы хотели бы забрать у коалиции ее полномочия через проведение досрочной парламентской кампании. Но это не могло быть реализовано, потому что на это бы не согласилась ни власть, ни депутаты из коалиции, потому что там нет политических самоубийц.

Кроме того, украинцы после Майдана не хотели бы быть средством для внутриполитической имитации борьбы. И выборы – это сценарий, согласно которому Украина стала бы слабее перед российским агрессором. Потому что все сценарии досрочных выборов направлены на ослабление Украины, и из них торчат российские уши,
– говорит Дымов.

В то же время эксперт не исключает, что угроза проведения досрочных выборов может быть стратегией власти, чтобы давить, на сам парламент, уровень доверия к которому очень низкий, и для многих не выгодна внеочередная кампания. Плюс БПП может запугивать своих коллег по коалиции из "Народного фронта", который на своем прошлогоднем съезде призвал к парламентской республике, в соответствии с внесению изменений в Конституцию.

"БПП может запугивать НФ сценарием досрочных выборов. Но реализация этого варианта тоже в пределах статистической погрешности. На самом деле это чисто внутренние разборки, и они найдут общий язык вокруг экономических и политических интересов, которые у них совпадают", – убежден Валерий Дымов.

Напомним, директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс считает, что внутренние колебания в Украине могут грозить беспорядками и досрочными выборами. Об этом говорится в письменных показаниях Коутса Конгрессу США на заседании сенатского комитета Вооруженных сил по вопросу о мировых угрозах.

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Теги: Новости Украины Новости политики протесты Верховная Рада Блок Петра Порошенко Народный фронт
Источник: 24 Канал
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