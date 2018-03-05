Дорогой ценой: как Порошенко собирается побеждать на выборах президента?

До выборов президента Украины осталось еще чуть больше года. Потенциальные главные кандидаты известны. Первым, причем довольно активно, свою кампанию начал действующий глава государства Петр Порошенко.

Почему президент так спешит, и сможет ли Порошенко победить во второй раз – в материале сайта "24".

Суд над Януковичем в качестве рекламного ролика Порошенко

Главным конкурентом Порошенко продолжает оставаться Юлия Тимошенко. При этом большинство экспертов убеждены, что им конкуренцию может составить кандидат – так называемая темная лошадка, то есть совершенно новое лицо в украинской политике. Но пока у украинцев выбор, как и четыре года назад, практически тот же. Разве что к этому списку добавился Вадим Рабинович, который активно собирает под себя остатки рейтинга бывшей Партии регионов.

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Петр Порошенко сделал ход первым, по крайней мере, публично. Президент решил сыграть на болезненной для украинцев теме расстрелов Майдана, аннексии Крыма и войне на Донбассе. Украинцы уже четыре года ждут судебные приговоры в отношении виновных в гибели участников мирных акций протеста во время Революции достоинства.

Глава государства удачно использовал суд над Януковичем, которого обвиняют в государственной измене. Как известно, Порошенко согласился свидетельствовать в связи с тем, что 28 февраля 2014 года поехал в Крым как уполномоченный представитель Украины с целью попытаться наладить диалог с местной властью и предотвратить развертывание конфликта.



Суд над Януковичем как элемент избирательной кампании Порошенко

Напомним, Порошенко подробно рассказал о "зеленых человечках", которыми, по его словам, руководили российские спецслужбы. Отдельно подчеркнул свою роль параламентёра и переговорщика во время событий в Крыму, не забыв подчеркнуть, что его жизни тогда существовала реальная угроза. Как считает директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк, в общем сценарий суда конкретно расписывался под избирательную кампанию Порошенко, и финал суда украинцы увидят незадолго до дня голосования за главу государства.

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По словам политолога, в первой части судебного заседания даже показали видео, как Порошенко защищает Крым от российских оккупантов, которые на самом деле похожи на рекламные ролики избирательной кампании. Суд, подчеркивает эксперт, действует не в юридической, а медийной плоскости.

То, что так называемые свидетельства Порошенко были только пиаром, убеждена и юрист Анна Маляр. По ее словам, допрос Порошенко показал, что президент не был свидетелем того, в чем обвиняют Януковича.

Обвинение не поставило свидетелю в судебном заседании ни одного вопроса, которое бы помогло доказать вину Януковича. Зачем вызвали в суд по делу о госизмене свидетеля, который не был свидетелем совершения этого преступления? Как показания такого свидетеля помогли обвинению? Почему обвинение не ставило вопрос об обстоятельствах, подлежащих доказыванию в этом процессе? В чью пользу работало обвинение? Защиты? Потому что так по факту выглядит. Или это просто непрофессионализм без всякого умысла?

– отмечает Маляр.

Политический торг

Определенной неожиданностью стала пресс-конференция Порошенко "Вызовы-2018", которая была срочно созвана 28 февраля. По мнению Николая Давидюка, Порошенко за два с половиной часа не сказал ничего нового.

По его словам, Порошенко на публику играет роль, что он думает не о выборах, рейтингах, а только о реформах. Но если бы он думал о реформах, то сказал бы: "Остался год до выборов, за это время я планирую поднять зарплаты, принять закон об Антикоррупционном суде, посадить 20 крупнейших коррупционеров, построить восемь тысяч километров автобанов, получить шесть миллиардов инвестиций". Этого, отмечает эксперт, Порошенко не сказал.

Порошенко играет в дурака, делая вид, что ничего не происходит, и он не идет в президенты. На самом деле по Фрейду оговорился, отвечая на этот вопрос, сказав, что не будет выдвигаться от БПП. То есть план у него уже есть. Порошенко уже планку себе задал: баллотироваться не от партии, а идти как выдвиженец от населения – широким фронтом. Такой себе, легкий путинизм,

– считает Давидюк.



Порошенко действует так же, как и Путин?

По мнению директора социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, Порошенко вообще сделал стратегическую ошибку, начав кампанию новых порции обещаний для украинцев.

Порошенко делает так же, как и Путин, рассказывая, какие реформы ждут граждан. Возникает вопрос: а что Путин делал 16 лет? Это же делает и Порошенко – обещает, а не отчитывается. Это большая технологическая ошибка – обещать что-то людям в будущем, ничего не сделав в настоящем,

– убежден Небоженко.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала также считает, что пресс-конференция Порошенко, скорее, была технологическим шагом.

"Цель пресс-конференции – зафиксировать позиции Порошенко. Его заявления о посещении Крыма связаны с тем, что в последние дни о полуострове много говорится в информационном пространстве из-за четвертой годовщины аннексии. Особенно в контексте "кто сдал Крым". Порошенко показывает, что он был там, но не принадлежит к тем людям, которые были у власти в Украине, когда Россия оккупировала Крым. Технологически это правильно", – отметил Виталий Бала.

Давидюк отмечает: пустая пресс-конференция, из которой украинцы не узнали ничего нового.

Тогда с какой целью собирали журналистов? Исключительно для политического торга, потому что была информация, что Порошенко объявит досрочные выборы парламента. Все содержание пресс-конференции можно было вместить в несколько постов в соцсетях,

– считает Николай Давидюк.

Зачистка "михомайдана" – в "лучших" традициях режима Януковича

Не забыл Порошенко и о своем "заклятом друге" Саакашвили, которого тоже срочно депортировал в Польшу. Но это не повлияло на протестующих возле Верховной Рады, которые с осени 2017 года требуют импичмента Порошенко. Поэтому правоохранители расправились с теми, кто не хотел покидать палаточный городок, теми же методами, что и в 2013-м Янукович разгонял студенческие митинги. Правоохранители с помощью водометов, когда на улице минус 15, газовых баллончиков очистили за несколько часов центр Киева от тех, кто не согласен с действиями Порошенко.

Порошенко очень не нравятся украинцы, которые с ним не согласны

Такой ход событий был прогнозируем. По словам Виктора Небоженко, протесты в центре Киева – вызов Порошенко, который не контролирует центр столицы, следовательно, всю столицу, соответственно – и Украину. Это вызов его личной власти. А депортация Саакашвили никак не повлияла на активность уличных протестов. Ближе к весне, говорит политолог, будут студенческие забастовки, микромайданы, палаточные лагеря. И все это – разные политические силы. Назрел комплекс требований к власти, и их она не хочет слышать.

Администрации президента кажется, что если убрать из Украины всех с грузинской фамилией, то все рассосется. Неправильно. Всегда будут свои активисты. Саакашвили – не герой Украины, но один из тех, кто открыто ругает власть и говорит то, что должны говорить сами украинцы. И за ним идут наши граждане. Это необычно,

– подчеркивает Виктор Небоженко.

Как отмечает эксперт, активность протестных акций может сходит на нет, но на следующий погожий день на улице может снова выйти 10 тысяч человек. И тогда возможен непредсказуемое развитие событий и обострения. Потому что власть будет делать все, чтобы очистить центр Киева от протестующих.

Хотя, как считает глава КИУ Алексей Кошель, никакого смысла в зачистке остатков палаточного городка возле Верховной Рады не было. С политтехнологической точки зрения, говорить о выгоде для власти вряд ли можно. Здесь только проигрыш. По его мнению, это больше инициатива МВД, которое продемонстрировало проблемы в своей работе.

Власть любой ценой?

По мнению Давыдюка, Порошенко не с чем идти на выборы президента. В частности, что показать украинцам, чтобы они ему поверили?

Порошенко возродил армию, но в войне не победил. Донбасс оккупирован, Крым не украинский. Его заявления, что в 2014 году он пытался вернуть Крым, не выдерживают критики. Сегодня у него есть все инструменты, то надо что-то делать. Порошенко будет спекулировать вопросом Крыма, но он ничего не сделал для его возвращения, для защиты украинцев и татар, живущих на полуострове,

– замечает Николай Давидюк.

Политолог отмечает: у Порошенко эфемерное видение того, что он побеждает в войне, построил армию. Он манипулирует фразой главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, что реформ в Украине не видит только идиот. На самом деле, подчеркивает эксперт, реформ не чувствуют. Они есть: децентрализация, декоммунизация, строительство дорог, но их не так ощущают, как об этом говорит президент.

Порошенко хочет опередить главного конкурента Тимошенко

Небоженко отмечает: Порошенко вполне может попасть во второй тур выборов с помощью админресурса. Есть несколько сценариев развития событий. В частности, отмечает политолог, в соответствии с законом о реинтеграции оккупированных территорий, местные военные администрации имеют расширенные полномочия. Поэтому, по словам Виктора Небоженко, например, территориальные избирательные комиссии пяти областей Украины, начиная от Одессы и заканчивая Харьковом, могут попасть в зону интересов новой военной администрации. И они напишут нужные результаты. Так что 10% голосов фальсификаций у Порошенко есть. Если их добавить к его нынешнему рейтингу 8-9%, то нынешний президент выходит во второй тур. Но не побеждает.

Есть несколько вариантов для победы Порошенко: фальсификация, досрочные выборы, пока есть ресурсы, или мужественная антикоррупционная посадка близких друзей. Если Порошенко проведет антикоррупционные аресты чиновников, он будет пользоваться колоссальной народной любовью. Его рейтинг взлетит выше Тимошенко, Гриценко и других,

– отмечает Виктор Небоженко.

Но Порошенко не спешит с реформами, особенно что касается борьбы с коррупцией и "осуждение трех ближайших друзей". Закон об антикоррупционном суде, который предложил Порошенко и который вызвал много критики, принят в первом чтении. Даже если примут в целом, то антикоррупционные суды не заработают до выборов президента, которые состоятся весной 2019 года. Хотя эту "победу" он непременно использует во время кампании, как решение суда по Януковичу, "безвиз", Соглашение об ассоциации с ЕС, сильную армию. Но все это не заслуга Порошенко, а аванс ему со стороны западных партнеров и их же помощь.

По факту украинцы не чувствуют побед Порошенко. Соцопросы показывают, что украинцы хотят поднятия зарплат, прекращение роста цен, завершение войны, чтобы не было коррупции. Несмотря на все действующий президент не откажется баллотироваться на второй срок, чтобы одержать победу, как показывает зачистка палаточного городка, любой ценой. Однако, эта цена, похоже, для украинцев будет очень дорогой.

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