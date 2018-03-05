Дорогою ціною: як Порошенко збирається перемагати на виборах президента?

До виборів президента України залишилося ще трохи більше року. Потенційні головні кандидати відомі. Першим, причому досить активно, свою кампанію розпочав діючий глава держави Петро Порошенко.

Чому президент так поспішає, і чи зможе Порошенко перемогти вдруге, – в матеріалі сайту "24".

Суд над Януковичем у якості рекламного ролика Порошенка

Головним конкурентом Порошенка продовжує залишатися Юлія Тимошенко. При цьому більшість експертів переконані, що їм конкуренцію може скласти кандидат – так звана темна конячка, тобто абсолютно нове обличчя в українській політиці. Але поки в українців вибір, як і чотири роки тому, практично той самий. Хіба що до цього списку додався Вадим Рабінович, який активно збирає під себе залишки рейтингу колишньої Партії регіонів.

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Петро Порошенко зробив хід першим, принаймні, публічно. Президент вирішив зіграти на болючій для українців темі розстрілів Майдану, анексії Криму і війні на Донбасі. Українці вже чотири роки чекають на судові вироки щодо винних у загибелі учасників мирних акцій протесту під час Революції гідності.

Глава держави вдало використав заочний суд над Януковичем, якого звинувачують у державній зраді. Як відомо, Порошенко погодився свідчити у зв'язку з тим, що 28 лютого 2014 року поїхав до Криму як уповноважений представник України з метою спробувати налагодити діалог з місцевою владою і запобігти розгортанню конфлікту.



Суд над Януковичем як елемент виборчої кампанії Порошенка

Нагадаємо, Порошенко детально розповів про "зелених чоловічків", якими, за його словами, керували російські спецслужби. Окремо підкреслив свою роль парламентера і переговірника під час подій в Криму, не забувши наголосити на тому, що його життю тоді існувала реальна загроза. Як вважає директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, загалом сценарій суду конкретно розписувався під виборчу кампанію Порошенка, і фінал суду українці побачать незадовго до дня голосування за главу держави.

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За словами політолога, в першій частині судового засідання навіть показали відео, як Порошенко захищає Крим від російських окупантів, які насправді схожі на рекламні ролики виборчої кампанії. Суд, наголошує експерт, діє не в юридичній, а медійній площині.

Те, що так звані свідчення Порошенка були тільки піаром, переконана і юрист Анна Маляр. За її словами, допит Порошенка показав, що президент не був свідком того, в чому обвинувачують Януковича.

Обвинувачення не поставило свідку в судовому засіданні жодного запитання, яке б допомогло довести вину Януковича. Навіщо викликали в суд по справі держзради свідка, який не був свідком вчинення цього злочину? Як покази такого свідка допомогли обвинуваченню? Чому обвинувачення не ставило запитання щодо обставин, які підлягають доказуванню в цьому процесі? На чию користь працювало обвинувачення? Захисту? Бо так по факту виглядає. Чи це просто непрофесійність без жодного умислу?

– наголошує Маляр.

Політичний торг

Певною несподіванкою стала прес-конференція Порошенка "Виклики-2018", яка була терміново скликана 28 лютого. На думку Миколи Давидюка, Порошенко за дві з половиною години не сказав нічого нового.

За його словами, Порошенко на публіку грає роль, що він думає не про вибори, рейтинги, а тільки про реформи. Але якби він думав про реформи, то сказав би: "Залишився рік до виборів, за цей час я планую підняти зарплати, ухвалити закон про Антикорупційний суд, посадити 20 найбільших корупціонерів, побудувати вісім тисяч кілометрів автобанів, отримати шість мільярдів інвестицій". Цього, зазначає експерт, Порошенко не сказав.

Порошенко грає в дурня, роблячи вигляд, що нічого не відбувається, і він не йде у президенти. Насправді за Фрейдом проговорився, відповідаючи на це питання, сказавши, що не висуватиметься від БПП. Тобто план у нього вже є. Порошенко вже планку собі задав: балотуватися не від партії, а йти як висуванець від населення – широким фронтом. Такий собі, легкий путінізм,

– вважає Давидюк.



Порошенко діє так само, як і Путін?

На переконання директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, Порошенко взагалі зробив стратегічну помилку, розпочавши кампанію з нової порції обіцянок для українців.

Порошенко робить так само, як і Путін, розповідаючи, які реформи чекають громадян. Виникає питання: а що Путін робив 16 років? Це саме робить і Порошенко – обіцяє, а не звітує. Це велика технологічна помилка – обіцяти щось людям у майбутньому, нічого не зробивши в сьогоденні,

– переконаний Небоженко.

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала також вважає, що прес-конференція Порошенка, швидше, була технологічним кроком.

"Мета прес-конференції – зафіксувати позиції Порошенка. Його заяви про відвідування Криму пов’язані з тим, що останніми днями про півострів багато говориться в інформаційному просторі через четверту річницю анексії. Особливо в контексті "хто здав Крим". Порошенко показує, що він був там, але не належить до тих людей, які були при владі в Україні, коли Росія окупувала Крим. Технологічно це правильно", – зауважив Віталій Бала.

Давидюк наголошує: пуста прес-конференція, з якої українці не дізналися нічого нового.

Тоді з якою метою збирали журналістів? Винятково для політичного торгу, тому що була інформація, що Порошенко оголосить дострокові вибори парламенту. Весь зміст прес-конференції можна було вмістити в кілька постів у соцмережах,

– вважає Микола Давидюк.

Зачищення "міхомайдану" – в "кращих" традиціях режиму Януковича

Не забув Порошенко і про свого "заклятого друга" Саакашвілі, якого теж терміново депортував до Польщі. Та це не вплинуло на протестуючих біля Верховної Ради, які з осені 2017 року вимагають імпічменту Порошенка. Тому правоохоронці розправилися з тими, хто не хотів покидати наметове містечко, тими ж методами, що й у 2013-му Янукович розганяв студентські мітинги. Правоохоронці за допомогою водометів, коли на вулиці мінус 15, газових балончиків очистили за кілька годин центр Києва від тих, хто не згоден з діями Порошенка.



Порошенку дуже не подобаються українці, які з ним не згодні

Такий перебіг подій був прогнозований. За словами Віктора Небоженка, протести в центрі Києва – виклик Порошенку, який не контролює центр столиці, отже, всю столицю, відповідно – і Україну. Це виклик його особистій владі. А депортація Саакашвілі ніяк не вплинула на активність вуличних протестів. Ближче до весни, говорить політолог, будуть студентські страйки, мікромайдани, наметові табори. І все це – різні політичні сили. Назрів комплекс вимог до влади, і їх вона не хоче чути.

Адміністрації президента здається, що якщо прибрати з України всіх з грузинським прізвищем, то все розсмокчеться. Неправильно. Завжди будуть свої активісти. Саакашвілі – не герой України, але один з тих, хто відкрито лає владу і говорить те, що повинні говорити самі українці. І за ним ідуть наші громадяни. Це незвично,

– підкреслює Віктор Небоженко.

Як зауважує експерт, активність протестних акцій може сходить нанівець, але на наступного погожого дня на вулиці може знову вийти 10 тисяч чоловік. І тоді можливий непередбачуваний розвиток подій і загострення. Тому що влада робитиме все, щоб очистити центр Києва від протестуючих.

Хоча, як вважає голова КВУ Олексій Кошель, жодного сенсу в зачищенні залишків наметового містечка біля Верховної Ради не було. З політтехнологічної точки зору, говорити про вигоду для влади навряд чи можна. Тут тільки програш. На його думку, це більше ініціатива МВС, яке продемонструвало проблеми в своїй роботі.

Влада за будь-яку ціну?

На думку Давидюка, Порошенку нема з чим іти на вибори президента. Зокрема, що показати українцям, щоб вони йому повірили?

Порошенко відродив армію, але у війні не переміг. Донбас окупований, Крим не український. Його заяви, що в 2014 році він намагався повернути Крим, не витримують критики. Сьогодні в нього є всі інструменти, то треба щось робити. Порошенко спекулюватиме питанням Криму, але він нічого не зробив для його повернення, для захисту українців і татар, що живуть на півострові,

– зауважує Микола Давидюк.

Політолог зазначає: в Порошенка ефемерне бачення того, що він перемагає у війні, збудував армію. Він маніпулює фразою глави представництва ЄС в Україні Хюґа Мінгареллі, що реформ в Україні не бачить тільки ідіот. Насправді, підкреслює експерт, реформ не відчувають. Вони є: децентралізація, декомунізація, будівництво доріг, але їх не настільки відчутно, як про це говорить президент.



Порошенко хоче випередити головного конкурента Тимошенко

Небоженко зазначає: Порошенко цілком може потрапити в другий тур виборів за допомогою адмінресурсу. Є кілька сценаріїв розвитку подій. Зокрема, зауважує політолог, відповідно до закону про реінтеграцію окупованих територій, місцеві військові адміністрації мають розширені повноваження. Тому, за словами Віктора Небоженка, наприклад, територіальні виборчі комісії п'яти областей України, починаючи від Одеси і закінчуючи Харковом, можуть потрапити в зону інтересів нової військової адміністрації. І вони напишуть потрібні результати. Так що 10% голосів фальсифікацій у Порошенка є. Якщо їх додати до його нинішнього рейтингу 8-9%, то нинішній президент виходить у другий тур. Але не перемагає.

Є кілька варіантів для перемоги Порошенка: фальсифікація, дострокові вибори, поки є ресурси, або мужня антикорупційна посадка найближчих друзів. Якщо Порошенко проведе антикорупційні арешти високопосадовців, він буде користуватися колосальною народною любов'ю. Його рейтинг злетить повз Тимошенко, Гриценка та інших,

– наголошує Віктор Небоженко.

Але Порошенко не поспішає з реформами, особливо що стосується боротьби з корупцією і "засудження трьох найближчих друзів". Закон про антикорупційний суд, який запропонував Порошенко і який викликав багато критики, ухвалений у першому читанні. Навіть якщо його приймуть у цілому, то антикорупційні суди не запрацюють до виборів президента, які відбудуться весною 2019 року. Хоча цю "перемогу" він неодмінно використає під час кампанії, як рішення суду по Януковичу, "безвіз", Угоду про асоціацію з ЄС, сильну армію. Та все це не заслуга Порошенка, а аванс йому з боку західних партнерів і їхня ж допомога.

По факту українці не відчувають перемог Порошенка. Соцопитування свідчать, що українці хочуть підняття зарплат, припинення росту цін, завершення війни, щоб не було корупції. Попри все діючий президент не відмовиться балотуватися на другий термін, щоб отримати перемогу, як свідчить зачищення наметового містечка, будь-якою ціною. Однак, ця ціна, схоже, для українців буде дуже дорогою.

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