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В Україні можуть запровадити жорстку перевірку при отриманні громадянства: вимога Порошенка

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Громадянство України
Громадянство України / Фото з вільних мереж

В четвер, 1 березня, Рада національної безпеки та оборони України планує обговорити зміни до законів про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, а також – про прикордонний контроль.

Про це під час засідання РНБО заявив Президент України Петро Порошенко, повідомляє УНІАН.

"Спрямовані вони (зміни до законів) на те, щоб забезпечити додатковий контроль за в’їздом в Україну громадян країни-агресора, посилити правову основу механізму попередньої перевірки підстав для прибуття в Україну з використанням електронного повідомлення. Нарешті це має запрацювати і мати законодавче забезпечення", – сказав глава держави.

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Порошенко також наголосив, що в Україні треба жорсткіше перевіряти підстави для набуття громадянства.

"Це не має бути всередині районної структури. Взагалі звузити коло осіб, які мають право ставати громадянами за територіальним походженням. Я так думаю, Арсен Борисович (Аваков), що ті, хто прибували на територію до 1991 року і планували прийняти громадянство, 27 років – дуже достатньо для того, щоб визначити власну долю: чи хочуть вони бути громадянами України, чи ні", – сказав президент.

Він також зазначив, що необхідно посилити в цій частині повноваження комісії з питань громадянства.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Законодавство Арсен Аваков РНБО
Джерело: 24 Канал
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