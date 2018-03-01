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В Украине могут ввести жесткую проверку при получении гражданства: требование Порошенко

428 Читати новину українською
Гражданство Украины
Гражданство Украины / Фото из свободных сетей

В четверг, 1 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует обсудить изменения в законы о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, а также – о пограничном контроле.

Об этом во время заседания СНБО заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНИАН.

"Направлены они (изменения в законы) на то, чтобы обеспечить дополнительный контроль за въездом в Украину граждан страны агрессора, усилить правовую основу механизма предварительной проверки оснований для прибытия в Украину с использованием электронной почты. Наконец это должно заработать и иметь законодательное обеспечение", — сказал глава государства.

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Порошенко также отметил, что в Украине нужно жестче проверять основания для приобретения гражданства.

"Это не должно быть внутри районной структуры. Вообще сузить круг лиц, имеющих право становиться гражданами по территориальному происхождению. Я так думаю, Арсен Борисович (Аваков), что те, кто прибывали на территорию до 1991 года и планировали принять гражданство, 27 лет — очень достаточно для того, чтобы определить свою судьбу: хотят ли они быть гражданами Украины или нет", — сказал президент.

Он также отметил, что необходимо усилить в этой части полномочия комиссии по вопросам гражданства.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Законодательство Арсен Аваков СНБО
Источник: 24 Канал
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