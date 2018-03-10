Є два сценарії дострокових виборів парламенту, – експерт

Численні акції протесту стануть каталізатором сценарію, який би був не в інтересах влади, зокрема, позачергових парламентських виборів. Але погрози дочасними виборами можуть бути стратегією влади, щоб тиснути на своїх партнерів по коаліції.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Валерій Димов.

Політолог нагадує: ще після місцевих виборів у 2015 році окремі політичні сили хотіли б забрати у коаліції її повноваження через проведення дострокової парламентської кампанії. Але це не могло бути реалізовано, тому що на це б не погодилася ні влада, ні депутати з коаліції, тому що там немає політичних самовбивць.

Крім того, українці після Майдану не хотіли б бути засобом для внутрішньополітичної імітації боротьби. І вибори – це сценарій, згідно якого Україна стала б слабшою перед російським агресором. Тому що всі сценарії дострокових виборів спрямовані на послаблення України, і з них стирчать російські вуха,

– говорить Димов.

Водночас експерт не виключає, що загроза проведення дострокових виборів може бути стратегією влади, щоб тиснути, на сам парламент, рівень довіри до якого дуже низький, і для багатьох не вигідна позачергова кампанія. Плюс БПП може залякувати своїх колег по коаліції з "Народного фронту", який на своєму минулорічному з’їзді закликав до парламентської республіки, відповідно до внесення змін до Конституції.

"БПП може залякувати НФ сценарієм дострокових виборів. Але реалізація цього варіанту теж у межах статистичної похибки. Насправді це суто внутрішні розбірки, і вони знайдуть спільну мову навколо економічних і політичних інтересів, які в них співпадають", – переконаний Валерій Димов.

Нагадаємо, директор Національної розвідки США Деніел Коутс вважає, що внутрішні коливання в Україні можуть загрожувати заворушеннями і достроковими виборами. Про це йдеться в письмових свідченнях Коутса Конгресу США на засіданні сенатського комітету Збройних сил з питання про світові загрози.

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