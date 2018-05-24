"Есть две причины": Гриценко объяснил, почему не вводят миротворцев на Донбасс

Введение миротворческих сил на оккупированный Донбасс ускорило бы поиск мира, но этого не происходит, хотя на столе у Порошенко, Путина, Макрона, Меркель, Трампа лежит детально обоснованный пакет, расписанный поэтапно с численностью миротворцев и задачами для них.

Об этом заявил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в интервью ZIK.

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По его словам, есть две причины, почему не вводится в действие решение относительно миротворцев на оккупированном востоке Украины.

"Первая причина – еще совместными усилиями не дожали Путина. Ужесточение санкций, введение персональных санкций против российских олигархов и ближайшего окружения Путина это ускоряет. Надо учесть, что Путин создает проблемы каждый день – то в Британии применяется химическое оружие, которое провоцирует дипломатическую блокаду, то в Сирии происходят провокационные действия. Запад все больше просыпается, понимая, что Путин – это зло для мирового порядка. Поэтому его надо дожать, чтобы он принял это решение", – подчеркнул Гриценко.

Также бывший министр отметил, что в отсутствии миротворческой миссии на Донбассе есть вина украинской власти.

"Вторая причина – она уже внутренне украинского характера. Нынешняя украинская власть не пользуется доверием не только украинских граждан, она потеряла доверие и в общении с международными партнерами. Мы это с вами видели – постоянные конфликты в отношениях с ЕС, Мировым банком, МВФ. Наша власть не держит слово, берет обязательства и не выполняет их. С такими работать никто не хочет", – добавил политик.

Кроме того, Гриценко отметил, что согласно наработанному проекту, реализация мирного плана с введением миротворческого контингента рассчитана на три-пять лет.

"А ресурс нынешней власти – уже меньше года. Потом будет другая власть. И поэтому объективно зарубежные партнеры будут ждать окончания президентских выборов в Украине. И когда они увидят, что выбрана новая команда, которая держит слово, которой доверяют в Украине, тогда появится надежда, что этот план будет реализован. Раньше, к сожалению, нет", – подытожил он.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что миротворческая миссия не может начаться на оккупированных Россией территориях Донбасса без согласия Российской Федерации. Поэтому, поскольку Москва не проявляет никаких интересов в этом вопросе, миротворцы вряд ли смогут войти на Восток Украины до конца 2018 года.

Что такое миротворческая миссия?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".