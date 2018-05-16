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Россия в ближайшее время может согласиться на введение миссии ООН, – эксперт

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Путин может согласиться на вариант США
Путин может согласиться на вариант США / dostyp.com.ua

Заявление спецпредставителя США Волкера о предоставлении спецстатуса ОРДЛО, если Россия согласится на введение миссии ООН по всей оккупированной территории – не просто так. Волкер приезжал в Украину, чтобы озвучить определенную дорожную карту для России.

Такое мнение сайту "24" высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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Россия будет добиваться особого статуса для ОРДЛО. И заявление Волкера, очевидно, компромиссный вариант, который обсуждался с помощником Путина Сурковым,
– отмечает эксперт.

При этом, отмечает политолог, вряд ли власти Украины согласятся на предоставление особого статуса ОРДЛО до президентских выборов, потому что такое решение негативно повлияет на рейтинг Петра Порошенко. Но вероятность решения вопроса о введении миссии ООН в течение лета-осени 2018 высока.

"Запад и США склонны к поддержке Порошенко на предстоящих выборах президента и в связи с этим решение в ближайшее время вопрос с миротворцами. Хотя на Западе не довольны Порошенко, но если рассматривать как альтернативу ему Юлию Тимошенко, то лидер "Батькивщины" Вашингтон еще меньше устраивает. Поэтому в течение ближайшего месяца-полтора может произойти встреча Волкера с представителем Кремля, где будет согласовываться сценарий относительно миротворцев", –говорит Сергей Постоловский.

В то же время, считает он, если с вопросом миссии ООН сейчас ничего не получится, то это будет минус для Запада и Украины. Время играет на Россию. Ей выгодна консервация ситуации.

Россия может согласиться на предложенный США сценарий, но будет выдвигать встречные требования – относительно санкционного списка. Если США выведут определенных физических и юридических лиц из-под санкций, то Кремль может согласиться на миссию ООН. В противном случае будет усиление санкций США, а на Донбассе и в Сирии активизация боевых действий. Все пойдет по новому кругу,
– заметил Постоловский.

Политолог также добавил, что Россия никогда не согласится на введение миссии ООН, если там не будет ее представителей или союзных ей государств – Беларуси или Казахстана. И на такой вариант могут согласиться США и Украины.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер 14-15 мая находился с визитом в Украине. По его словам, предложение Росиии о размещении миротворческой миссии ООН только на линии разграничения на Донбассе неприемлема и только негативно повлияет на территориальную целостность Украины. Волкер подчеркнул: США предлагают разместить миротворцев по всей оккупированной территории, в том числе и на российско-украинской границе. Это позволило бы создать условия для восстановления мира, а в дальнейшем провести местные выборы, принять закон об амнистии, предоставить ОРДЛО спецстатус и все остальное, предусматривающее минские договоренности.

Что такое миротворческая миссия? Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Курт Волкер Миротворческий контингент Санкции
Источник: 24 Канал
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