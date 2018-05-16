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Росія найближчим часом може погодитися на введення місії ООН, – експерт

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Путін може погодитися на варіант США
Путін може погодитися на варіант США / dostyp.com.ua

Заява спецпредставника США Волкера про надання спецстатусу ОРДЛО, якщо Росія погодиться на введення місії ООН по всій окупованій території – не просто так. Волкер приїжджав до України, щоб озвучити певну дорожню карту для Росії.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

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Росія добиватиметься особливого статусу для ОРДЛО. І заява Волкера, вочевидь, компромісний варіант, який обговорювався з помічником Путіна Сурковим,
– зазначає експерт.

При цьому, зазначає політолог, навряд чи влада України погодиться на надання особливого статусу ОРДЛО до президентських виборів, тому що таке рішення негативно вплине на рейтинг Петра Порошенка. Але ймовірність вирішення питання про введення місії ООН протягом літа-осені 2018 року висока.

"Захід і США схильні до підтримки Порошенка на майбутніх виборах президента і у зв’язку з цим вирішення найближчим часом питання з миротворцями. Хоча на Заході не задоволені Порошенком, але якщо розглядати як альтернативу йому Юлію Тимошенко, то лідерка "Батьківщини" Вашингтон ще менше влаштовує. Тому протягом найближчого місяця-півтора може відбутися зустріч Волкера з представником Кремля, де буде узгоджуватися сценарій щодо миротворців", – говорить Сергій Постоловський.

Водночас, вважає він, якщо з питанням місії ООН зараз нічого не вийде, то це буде мінус для Заходу і України. Час грає на Росію. Їй вигідна консервація ситуації.

Росія може погодитися на запропонований США сценарій, але висуватиме зустрічні вимоги – по санкційному списку. Якщо США виведуть певних фізичних і юридичних осіб з-під санкцій, то Кремль може погодитися на місію ООН. В протилежному випадку буде посилення санкцій США, а на Донбасі і в Сирії активізація бойових дій. Все піде по новому колу,
– зауважив Постоловський.

Політолог також додав, що Росія ніколи не погодиться на введення місії ООН, якщо там не буде її представників або ж союзних їй держав – Білорусі або Казахстану. І на такий варіант можуть погодитися США й Україна.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер 14-15 травня перебував з візитом в Україні. За його словами, пропозиція Росіїї про розміщення миротворчої місії ООН лише на лінії розмежування на Донбасі є неприйнятною і лише негативно вплине на територіальну цілісність України. Волкер наголосив: США пропонують розмістити миротворців по всій окупованій території, зокрема, й на російсько-українському кордоні. Це дозволило б створити умови для відновлення миру, а в подальшому провести місцеві вибори, прийняти закон про амністію, надати ОРДЛО спецстатус і все інше, що передбачають мінські домовленості.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Курт Волкер Миротворчий контингент Санкції
Джерело: 24 Канал
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