15:44
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 17°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Є дві причини": Гриценко пояснив, чому не вводять миротворців на Донбас

1658 Читать новость на русском
Гриценко назвав дві причини, чому не вводять рішення щодо миротворців на Донбасі
Гриценко назвав дві причини, чому не вводять рішення щодо миротворців на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Введення миротворчих сил на окупований Донбас прискорило би пошук миру, але цього не відбувається, хоча на столі у Порошенка, Путіна, Макрона, Меркель, Трампа лежить детально обґрунтований пакет, розписаний поетапно з чисельністю миротворців і завданнями для них.

Про це заявив екс-міністр оборони України Анатолій Гриценко в інтерв'ю ZIK.

Читайте також: Росія найближчим часом може погодитися на введення місії ООН, – експерт

За його словами, є дві причини, чому не вводиться в дію рішення щодо миротворців на окупованому сході України.

"Перша причина – ще спільними зусиллями не дотиснули Путіна. Посилення санкцій, введення персональних санкцій проти російських олігархів і найближчого оточення Путіна це прискорює. Треба врахувати, що Путін створює проблеми чи не щодня – то в Британії застосовується хімічна зброя, яка провокує дипломатичну блокаду, то в Сирії відбуваються провокаційні дії. Захід усе більше прокидається, розуміючи, що Путін – це зло для світового порядку. Тому його треба дотиснути, щоб він прийняв це рішення", – наголосив Гриценко.

Також, колишній міністр зауважив, що у відсутності миротворчої місії на Донбасі є провина української влади.

"Друга причина – вона вже внутрішньо українського характеру. Нинішня українська влада не користується довірою не тільки українських громадян, вона втратила довіру і в спілкуванні з міжнародними партнерами. Ми це з вами бачили – постійні конфлікти у відносинах з ЄС, Світовим банком, МВФ. Наша влада не тримає слово, бере зобов’язання і не виконує їх. З такими працювати ніхто не хоче", – додав політик.

Окрім того, Гриценко зазначив, що відповідно до напрацьованого проекту, реалізація мирного плану з введенням миротворчого контингенту розрахована на три-п’ять років.

"А ресурс нинішньої влади – вже менше року. Потім буде влада інша. І тому об’єктивно зарубіжні партнери будуть чекати завершення президентських виборів в Україні. І коли вони побачать, що обрана нова команда, яка тримає слово, якій довіряють в Україні, тоді з’явиться надія, що цей план буде реалізований. Раніше, на жаль, ні", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука розповів, що миротворча місія не може розпочатися на окупованих Росією територіях Донбасу без згоди Російської Федерації. Тому, оскільки Москва не проявляє жодних інтересів у цьому питанні, миротворці навряд чи зможуть ввійти на Схід України до кінця 2018 року.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Володимир Путін Миротворчий контингент Україна – Росія Анатолій Гриценко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
сьогодні, 15:01 Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
Василь Яніцький 95
Креативный класс – спасатели Украины?
сьогодні, 12:00 Креативный класс – спасатели Украины?
Андрій Доценко 617
Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
сьогодні, 08:45 Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
Ілля Кенігштейн 4175
Іво Бобул в ексклюзивному інтерв'ю розповів про свою передвиборчу програму
23 травня, 22:54 Іво Бобул в ексклюзивному інтерв'ю розповів про свою передвиборчу програму
Євген Назаренко 2273
Що означає зміна риторики Тимошенко
23 травня, 21:51 Що означає зміна риторики Тимошенко
Микола Давидюк 8526
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук