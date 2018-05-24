"Є дві причини": Гриценко пояснив, чому не вводять миротворців на Донбас

Введення миротворчих сил на окупований Донбас прискорило би пошук миру, але цього не відбувається, хоча на столі у Порошенка, Путіна, Макрона, Меркель, Трампа лежить детально обґрунтований пакет, розписаний поетапно з чисельністю миротворців і завданнями для них.

Про це заявив екс-міністр оборони України Анатолій Гриценко в інтерв'ю ZIK.

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За його словами, є дві причини, чому не вводиться в дію рішення щодо миротворців на окупованому сході України.

"Перша причина – ще спільними зусиллями не дотиснули Путіна. Посилення санкцій, введення персональних санкцій проти російських олігархів і найближчого оточення Путіна це прискорює. Треба врахувати, що Путін створює проблеми чи не щодня – то в Британії застосовується хімічна зброя, яка провокує дипломатичну блокаду, то в Сирії відбуваються провокаційні дії. Захід усе більше прокидається, розуміючи, що Путін – це зло для світового порядку. Тому його треба дотиснути, щоб він прийняв це рішення", – наголосив Гриценко.

Також, колишній міністр зауважив, що у відсутності миротворчої місії на Донбасі є провина української влади.

"Друга причина – вона вже внутрішньо українського характеру. Нинішня українська влада не користується довірою не тільки українських громадян, вона втратила довіру і в спілкуванні з міжнародними партнерами. Ми це з вами бачили – постійні конфлікти у відносинах з ЄС, Світовим банком, МВФ. Наша влада не тримає слово, бере зобов’язання і не виконує їх. З такими працювати ніхто не хоче", – додав політик.

Окрім того, Гриценко зазначив, що відповідно до напрацьованого проекту, реалізація мирного плану з введенням миротворчого контингенту розрахована на три-п’ять років.

"А ресурс нинішньої влади – вже менше року. Потім буде влада інша. І тому об’єктивно зарубіжні партнери будуть чекати завершення президентських виборів в Україні. І коли вони побачать, що обрана нова команда, яка тримає слово, якій довіряють в Україні, тоді з’явиться надія, що цей план буде реалізований. Раніше, на жаль, ні", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука розповів, що миротворча місія не може розпочатися на окупованих Росією територіях Донбасу без згоди Російської Федерації. Тому, оскільки Москва не проявляє жодних інтересів у цьому питанні, миротворці навряд чи зможуть ввійти на Схід України до кінця 2018 року.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".