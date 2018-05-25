Есть ли риски для приостановления безвиза Украины с ЕС: еврокомиссар дал ответ

Комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что на сегодня отсутствуют риски, которые могут привести к приостановке безвизового режима для граждан Украины.

Об этом еврокомиссар сказал в интервью радиостанции "Радио НВ", сообщает УНИАН.

"Я не знаю ни о каких инцидентах или злоупотреблениях, которые могли бы привести к приостановке безвизового режима, если это касается пользования этим режимом гражданами", – заявил еврокомиссар.

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"Но вы видели в нашем отчете, который вышел в декабре прошлого года, что есть другие вопросы, связанные с визовой либерализацией, где есть прогресс, а где могут быть риски. Опять же, это касается борьбы с коррупцией", – добавил Хан.

"Но сейчас нет рисков для безвизового режима из-за поведения украинцев за рубежом", – подчеркнул он.

К слову, накануне Украина утвердила безвизовый режим с Катаром и островным государством Антигуа и Барбуда, которое расположено на Карибах.