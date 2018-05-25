Чи є ризики для призупинення безвізу України з ЄС: єврокомісар дав відповідь

Комісар Євросоюзу з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Йоганнес Хан заявив, що на сьогодні відсутні ризики, які можуть призвести до припинення безвізового режиму для громадян України.

Про це єврокомісар сказав в інтерв'ю радіостанції "Радіо НВ", повідомляє УНІАН.

"Я не знаю про жодні інциденти або зловживання, які могли б привести до припинення безвізового режиму, якщо це стосується користування цим режимом громадянами", – заявив єврокомісар.

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"Але ви бачили в нашому звіті, який вийшов у грудні минулого року, що є інші питання, пов'язані з візовою лібералізацією, де є прогрес, а де можуть бути ризики. Знову ж таки, це стосується боротьби з корупцією", – додав Хан.

"Але зараз немає ризиків для безвізового режиму через поведінку українців за кордоном", – наголосив він.

До слова, напередодні Україна затвердила безвізовий режим з Катаром та острівною державою Антигуа і Барбуда, яка розташована на Карибах.