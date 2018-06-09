Есть ли в Украины шансы заблокировать "Северный поток 2"

Украина выигрывает суды против "Газпрома" в европейских странах и проигрывает противостояние с российским газовым монополистом в Балтийском море. Проект "Северный поток 2" заручился почти всеми необходимыми для строительства разрешениями. И в России, и в Германии уже начали возведение терминалов в конечных пунктах газопровода.

Россияне хотят построить газопровод в обход Украины, чтобы лишить нашу страну роли главного транзитера голубого топлива и еще больше сделать зависимыми европейских потребителей от российских углеводородов. "Северный поток-2" протянется более чем одну тысячу двести километров. Его будут строить в исключительных экономических зонах Финляндии, Швеции, Германии и Дании в Балтийском море. И для строительства уже есть почти все разрешения.

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Не только шведы не смогли отказать россиянам. Ранее разрешения на строительство "Северного потока-2" предоставили Германия и Финляндия. Последней в этом списке остается Дания. Копенгаген пока не предоставил Москве ответа. А в компании "Северный поток 2" готовят "план Б" – перенос маршрута газопровода с исключительной экономической зоны Дании.

В "Нафтогазе" убеждены: заблокировать российский проект могут только американские санкции. Но в США пока только угрожают мерами компаниям, вовлеченным в строительство "Северного потока 2".

Компании, которые работают в российском секторе экспорта энергоносителей через трубопроводы, могут стать объектом санкций в соответствии с законом "О борьбе с врагами Америки", если они будут заниматься этим бизнесом,

– сказала пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Пока ни одна из пяти крупных европейских компаний, которые финансируют проект "Газпрома" в Балтийском море, не отказалась сотрудничать с российским газовым монополистом. А Вашингтон не спешит с санкциями. В последние несколько месяцев отношения между США и европейскими странами значительно ухудшились. Белый Дом вышел из иранской ядерной сделки и ввел пошлины на сталь и алюминий с ЕС. В Вашингтоне явно не готовы к очередной ссоре с Брюсселем.

Геостратегические аспекты играют важную роль в этом вопросе, что является типичным для подобных проектов. Надо понимать, что речь идет об инвестициях на 30, 40, 50 и 60 лет. Поэтому важно уже сейчас решить, в каком направлении Вы будете двигаться,

– подчеркнула эксперт Немецкого института экономических исследований Клаудия Кэмпфер.

Отечественные эксперты считают, что не стоит терять надежды пока Белый Дом определяется с направлением движения. Вашингтон еще может повлиять на европейских партнеров, даже не вводя санкции.

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"Штаты могут, конечно, остановить этот проект, но на самом деле не только санкциями, а переговорами с европейскими странами. Возможно, США предлагают какую-то программу экономического сотрудничества в случае, если европейские компании отказываются от участия в строительстве газопровода", – сообщил эксперт Украинского института будущего Андриан Прокоп.

Пока что Украина самостоятельно пытается затормозить строительство "Северного потока 2". "Нафтогаз" начал взимать долги с "Газпрома" в Европе. Суды в Швейцарии и Нидерландах разрешили арестовать имущество российского газового монополиста.

Теперь "Нафтогаз" готовит иски по акциям компании "Норд Стрим 2", главным акционером которой является "Газпром". По решению Стокгольмского арбитража, российский газовый монополист должен выплатить украинской компании более 2,5 миллиарда долларов долга.