Чи є в України шанси заблокувати "Північний потік 2"

Україна виграє суди проти "Газпрому" в європейських країнах і програє протистояння з російським газовим монополістом у Балтійському морі. Проект "Північний потік 2"заручився майже всіма необхідними для будівництва дозволами. І в Росії, і в Німеччині вже почали зведення терміналів у кінцевих пунктах газогону.

Росіяни хочуть звести газопровід в обхід України, аби позбавити нашу державу ролі головного транзитера блакитного палива і ще більше узалежнити європейських споживачів від російських вуглеводнів. "Північний потік-2" простягнеться на понад одну тисячу двісті кілометрів. Його зводитимуть у виключних економічних зонах Фінляндії, Швеції, Німеччини і Данії в Балтійському морі. І для будівництва вже є майже всі дозволи.

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Не лише шведи не змогли відмовити росіянам. Раніше дозволи на зведення "Північного потоку-2" надали Німеччина і Фінляндія. Останньою у цьому списку залишається Данія. Копенгаген поки не надав Москві відповіді. А в компанії "Північний потік 2" готують "план Б" – перенесення маршруту газогону з виключної економічної зони Данії.

У "Нафтогазі" переконані: заблокувати російський проект можуть лише американські санкції. Але у США поки лише погрожують заходами компаніям, залученим до зведення "Північного потоку 2".

Компанії, які працюють в російському секторі експорту енергоносіїв через трубопроводи, можуть стати об’єктом санкцій відповідно до закону "Про боротьбу з ворогами Америки", якщо вони будуть займатися цим бізнесом,

– сказала речниця Держдепартаменту США Хізер Науерт.

Наразі жодна з п’яти великих європейських компаній, які фінансують проект "Газпрому" в Балтійському морі, не відмовилися співпрацювати з російським газовим монополістом. А Вашингтон не поспішає із санкціями. В останні кілька місяців відносини між США і європейськими країнами значно погіршилися. Білий Дім вийшов з іранської ядерної угоди і запровадив мито на сталь і алюміній з ЄС. У Вашингтоні вочевидь не готові до чергової сварки з Брюсселем.

Геостратегічні аспекти грають важливу роль в цьому питанні, що є типовим для подібних проектів. Треба розуміти, що йдеться про інвестиції на 30, 40, 50 та 60 років. Тож важливо вже зараз вирішити, в якому напрямку Ви будете рухатися,

наголосив експерт Німецького інституту економічних досліджень Клаудія Кемпфер.

Вітчизняні експерти вважають, що не варто втрачати надії поки Білий Дім визначається з напрямком руху. Вашингтон ще може вплинути на європейських партнерів, навіть не запроваджуючи санкції.

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"Штати можуть, звичайно, зупинити цей проект, але насправді не лише санкціями, а переговорами з європейськими країнами. Можливо США пропонують якусь програму економічного співробітництва у випадку, якщо європейські компанії відмовляються від участі у будівництві газопроводу", – повідомив експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Поки що Україна самотужки намагається загальмувати будівництво "Північного потоку 2". "Нафтогаз" почав стягувати борги з "Газпрому" в Європі. Суди у Швейцарії і Нідерландах дозволили арештувати майно російського газового монополіста.

Тепер "Нафтогаз" готує позови щодо акцій компанії "Норд Стрім 2", головним акціонером якої є "Газпром". За рішенням Стокгольмського арбітражу, російський газовий монополіст має виплатити українській компанії понад 2,5 мільярди доларів боргу.