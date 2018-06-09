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Парубій зібрався до США: переконуватиме зупинити "Північний потік-2"

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Парубій сподівається обговорити у США недопущення будівництва "Північного потоку-2"
Парубій сподівається обговорити у США недопущення будівництва "Північного потоку-2" / beztabu.net

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наприкінці червня із робочим візитом відвідає Вашингтон. Там він збирається зустрітися із прес-секретарем Палати представників Конгресу США Полом Раяном та обговорити недопущення реалізації проекту "Північний потік-2".

Про це спікер ВРУ заявив під час Міжпарламентської конференції "Грузія, Молдова і Україна: посилення міжпарламентського компоненту регіонального та безпекового співробітництва та розвиток взаємодії з ЄС та НАТО", передає "Укрінформ".

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Будівництво "Північного потоку-2" – це не економічний проект, а чисто політичний агресивний проект Росії. І дуже символічно, що в кінці цього місяця, 27 червня, коли ми будемо перебувати у Вашингтоні і у нас буде зустріч зі спікером Раяном, і спікерами Грузії, Молдови, Литви, сподіваємося, і Польщі, однією з тем нашого обговорення буде питання недопущення реалізації проекту "Північний потік-2",
– наголосив Парубій.

Додамо, що 8 червня Президент України Петро Порошенко висловив свою думку щодо будівництва "Північного потоку-2". Так, він заявив, що будівництво газопроводу не буде завершене, оскільки проти його спорудження рішуче налаштовані Сполучені Штати Америки, а проти них "ніхто не попре".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа готує санкції проти енергокомпаній Німеччини і низки інших європейських країн, що беруть участь в будівництві трубопроводу "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

 

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини США Північний потік-2 Андрій Парубій
Джерело: 24 Канал
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