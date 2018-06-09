Парубий собрался в США: будет убеждать остановить "Северный поток-2"

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в конце июня с рабочим визитом посетит Вашингтон. Там он собирается встретиться с пресс-секретарем Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном и обсудить недопущение реализации проекта "Северный поток-2".

Об этом спикер ВРУ заявил во время Межпарламентской конференции "Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского регионального компонента и безопасного сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО", передает "Укринформ".

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Строительство "Северного потока-2" – это не экономический проект, а чисто политический агрессивный проект России. И очень символично, что в конце этого месяца, 27 июня, когда мы будем находиться в Вашингтоне и у нас будет встреча со спикером Райаном, и спикерами Грузии, Молдовы, Литвы, надеемся, и Польши, одной из тем нашего обсуждения будет вопрос недопущения реализации проекта "Северный поток-2",

– подчеркнул Парубий.

Добавим, что 8 июня президент Украины Петр Порошенко высказал свое мнение относительно строительства "Северного потока-2". Так, он заявил, что строительство газопровода не будет завершено, поскольку против его сооружения решительно настроены Соединенные Штаты Америки, а против них "никто не попрет".

Напомним, ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции против энергокомпаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.