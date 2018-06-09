16:44
9 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 15°C
  • понедельник
    28°C 18°C
  • вторник
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Пинина линия. Пять минут удовольствия для Путина
Вєсті Кремля
22:21, 8 июня
Вести.UA. Зеркальный ответ Мураеву. "Отставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:44, 8 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Парубий собрался в США: будет убеждать остановить "Северный поток-2"

82 Читати новину українською
Парубий надеется обсудить в США недопущение строительства "Северного потока-2"
Парубий надеется обсудить в США недопущение строительства "Северного потока-2" / beztabu.net

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в конце июня с рабочим визитом посетит Вашингтон. Там он собирается встретиться с пресс-секретарем Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном и обсудить недопущение реализации проекта "Северный поток-2".

Об этом спикер ВРУ заявил во время Межпарламентской конференции "Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского регионального компонента и безопасного сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО", передает "Укринформ".

Читайте также: "Северный поток-2" получил зеленый свет в еще одной стране

Строительство "Северного потока-2" – это не экономический проект, а чисто политический агрессивный проект России. И очень символично, что в конце этого месяца, 27 июня, когда мы будем находиться в Вашингтоне и у нас будет встреча со спикером Райаном, и спикерами Грузии, Молдовы, Литвы, надеемся, и Польши, одной из тем нашего обсуждения будет вопрос недопущения реализации проекта "Северный поток-2",
– подчеркнул Парубий.

Добавим, что 8 июня президент Украины Петр Порошенко высказал свое мнение относительно строительства "Северного потока-2". Так, он заявил, что строительство газопровода не будет завершено, поскольку против его сооружения решительно настроены Соединенные Штаты Америки, а против них "никто не попрет".

Напомним, ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции против энергокомпаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"?
Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости США Андрей Парубий Северный поток-2
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
сегодня, 16:00 В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
Ольга Черненко 618
Как сменить работу тому, кто засиделся
сегодня, 12:08 Как сменить работу тому, кто засиделся
Все про роботу 620
Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
сегодня, 08:38 Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
Блог Медіа 8179
Отношение украинцев к США и России кардинально изменилось за 5 лет: инфографика
сегодня, 08:01 Отношение украинцев к США и России кардинально изменилось за 5 лет: инфографика
842
Як антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
8 июня, 23:01 Як антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
Роман Маселко 114
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук