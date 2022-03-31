"Етанчик": в Нацгвардии показали яркое уничтожение техники врага

Подразделения Национальной гвардии во время боев с российскими оккупантами наносят им огневого поражения. Теперь наши защитники эффектно уничтожили танк врага.

В сети Нацгвардия опубликовала яркое видео вражеской техники, которую уже уничтожили ее военные на Луганщине. Об этом стало известно 31 марта.

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"Гвардейцы уничтожают оккупанта в районе ООС на Луганщине. Наши львы экономны и профессиональны, наши методы – настоящая военная точность. К победе", - написала Нацгвардия.

Смотрите видео эффектного уничтожения техники врага:

Кроме того, за минувшие сутки на Луганском и Донецком направлениях украинские военные уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной техники, 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем, один самолет, 3 БПЛА и одну крылатую ракету.

К слову, украинские бойцы в нескольких направлениях продвинулись на Запорожье. Они отбили у врага ряд населенных пунктов, оставив из "второй армии мира" лишь груду металлолома. Так, по состоянию на 31 марта освобождены от российской оккупации населенные пункты:

Затишье,

Малиновка,

Веселое,

Зеленый Гай,

Красное.

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