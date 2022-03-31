"Етанчик": в Нацгвардии показали яркое уничтожение техники врага
Источник:фейсбук Национальной гвардии Украины
Подразделения Национальной гвардии во время боев с российскими оккупантами наносят им огневого поражения. Теперь наши защитники эффектно уничтожили танк врага.
В сети Нацгвардия опубликовала яркое видео вражеской техники, которую уже уничтожили ее военные на Луганщине. Об этом стало известно 31 марта.
К теме В Украине ликвидировали российских оккупантов с базы в Абхазии
"Гвардейцы уничтожают оккупанта в районе ООС на Луганщине. Наши львы экономны и профессиональны, наши методы – настоящая военная точность. К победе", - написала Нацгвардия.
Смотрите видео эффектного уничтожения техники врага:
Кроме того, за минувшие сутки на Луганском и Донецком направлениях украинские военные уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной техники, 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем, один самолет, 3 БПЛА и одну крылатую ракету.
К слову, украинские бойцы в нескольких направлениях продвинулись на Запорожье. Они отбили у врага ряд населенных пунктов, оставив из "второй армии мира" лишь груду металлолома. Так, по состоянию на 31 марта освобождены от российской оккупации населенные пункты:
- Затишье,
- Малиновка,
- Веселое,
- Зеленый Гай,
- Красное.
Вас может заинтересовать-потери врага по состоянию на утро 31 марта: