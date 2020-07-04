Осенью 2020 года выйдет книга о женщинах-предпринимательницах "Big Money. Книга 2" от Евгения Черняка: бизнесмена и ведущего популярного Youtube-канала о бизнесе "Big Money".

Первая книга "Big Money", стала бестселлером 2019 года с тиражом 55 000 книг.

Читайте также Романтика и секреты Клинтон: какие книги читает Маша Ефросинина

Следующая книга состоит из 8 разделов, которые основаны на историях Леры Бородиной, Марины Авдеевой, Ольги Гуцал, Виктории Тигипко и других успешных предпринимательниц.

"Big Money. Книга 2": истории успеха женщин-предпринимательниц

В книге говорится о первых шагах в бизнесе, привлечении инвестиций, принципах формирования команд и масштабирование успешного опыта.

О чем читатели узнают из книги:

Как Лера Бородина отразила информационную атаку на G.Bar: способы антикризисного PR и советы по поведению в соцсетях. Какие принципы агрессивного роста помогли Марине Авдеевой и ее команде достичь капитализации в 30 миллионов долларов. Какие "красные флаги" следует учитывать команде стартапа при разговоре с потенциальным инвестором: советы Виктории Тигипко. Как Ольга Гуцал развила бренд LIQUI MOLY в Украине и заработала свой первый 1 миллионов долларов. Как организовывать ивенты на 1 тысячу посетителей ежемесячно и не облажаться: опыт Елены Гудковой

Книга появится в продаже в начале сентября 2020 года. Читатели, желающие получить это издание первыми, могут сделать предварительный заказ здесь.

Автор книги – Евгений Черняк, бизнесмен, участник ТОП-100 Forbes, автор популярного Youtube-канала о бизнесе "Big Money".