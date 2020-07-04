Восени 2020 року вийде книга про жінок-підприємниць "Big Money. Книга 2" від Євгена Черняка: бізнесмена і ведучого популярного Youtube-каналу про бізнес "Big Money".

Перша книга "Big Money", стала бестселером 2019 року із накладом 55 000 книг.

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Наступна книга складається із 8 розділів, які засновані на історіях Лєри Бородіної, Марини Авдеєвої, Ольги Гуцал, Вікторії Тігіпко та інших успішних підприємниць.



"Big Money. Книга 2": історії успіху жінок-підприємниць

У книзі йдеться про перші кроки у бізнесі, залучення інвестицій, принципи формування команд та масштабування успішного досвіду.

Про що читачі дізнаються з книги:

Як Лєра Бородіна відбила інформаційну атаку на G.Bar: способи антикризового PR і поради щодо поведінки у соцмережах. Які принципи агресивного зростання допомогли Марині Авдеєвій та її команді досягти капіталізації у 30 мільйонів доларів. Які "червоні прапори" слід враховувати команді стартапу при розмові з потенційним інвестором: поради Вікторії Тігіпко. Як Ольга Гуцал розвинула бренд LIQUI MOLY в Україні і заробила свій перший 1 мільйонів доларів. Як організовувати івенти на 1 тисячу відвідувачів щомісяця і не облажатися: досвід Олени Гудкової

Книга з'явиться у продажу на початку вересня 2020 року. Читачі, які бажають отримати це видання першими, можуть зробити попереднє замовлення тут.

Автор книги – Євген Черняк, бізнесмен, учасник ТОП-100 Forbes, автор популярного Youtube-каналу про бізнес "Big Money".