Українська телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна у своєму блозі опублікувала особистий книжковий рейтинг. На думку телеведучої, сьогодні люди читають менше, тому накращий час для цього – вихідні.

Ми підтримуємо бажання читати якісну українську літературу, тому до особистого рейтингу Єфросиніної ми додали ще п'ять бестселерів, які точно припадуть до смаку навіть найвибагливішим читачам.

Актуально: Забудьте про расизм і дискримінацію: підбірка книг, що змушують замислитись

"Dream read list"

Життя Клариси Делловей – яскрава і розкішна. Вона – знатна аристократка, у якої є все. Але одного разу вона зустрічає людину зі свого минулого. Чоловіка, який кохав її так, як більше не покохає ніхто. Але тоді, в юності, вона відмовила йому. Тепер доля звела їх знову. Це останній шанс: залишитися або піти назавжди.

До появи шекспірівської трагедії "Ромео і Джульєтта" було написано чимало творів на цей популярний сюжет –одна з п'єс навіть мала щасливе закінчення. Але тільки історія закоханої пари юних воронців, що її ось уже шосте століття розповідає геніальний Шекспір, і досі залишається неперевершеною. З півсотні фільмів, опери, балети, мюзикли, тисячі вистав, перекладів… Це видання здійснено двома знаковими майстрами сучасного українського культурного простору – Юрієм Андруховичем та Владиславом Єрком. Їхня версія "Ромео і Джульєтти" – це щаслива нагода пережити безсмертний твір по-новому, гостро відчути його вічну актуальність і сучасність.

Після програшу на президентських перегонах 2008 року, Гілларі Клінтон приймає пропозицію посісти посаду Держсекретаря США, де пліч-о-пліч працює зі своїм колишнім суперником – Бараком Обамою. Ця книга – відверті спогади Клінтон про свою роботу у ролі керівника Держдепартаменту, який відповідає за один з основних напрямків діяльності Адміністрації президента – зовнішню політику. У своїй книзі Держсекретар постає перед нами і як сильна жінка-політик, і як любляча донька, дружина та матір. Клінтон довелося працювати у непрості часи, які вимагали важких рішень. Саме про ці рішення вона відверто розповідає у своїх мемуарах.

"Оповідки Еви Луни" – перша книжка сучасної чилійської письменниці Ісабель Альєнде, що виходить в Україні. Двадцять три її оповідки – це історії кохання й зради, честі та безчестя, дружби й ворожнечі. Це історії різних людей, об'єднані багатою уявою, образною мовою та дотепністю відомої письменниці, якій, як і її героїні, новітній Шахерезаді на ім'я Ева Луна, не загрожує немилість найвибагливішого читача.

Герої невеликих оповідань, що увійшли до цієї книжки, живуть одночасно в двох світах: реальному і фантасмагоричному. Їхня поведінка інколи здається абсурдною, але водночас вона цілком буденна. У цьому й полягає мистецтво письменника – він використовує гіперболізовані, а то й фантастичні засоби для того, щоб розповісти про повсякденні, часом суто прозаїчні та банальні життєві ситуації. Твори Керета перекладено багатьма мовами світу. Українською ці оповідання друкуються вперше.

Книжкові рекомендації від BookChef

Новинка видавництва BookChef від автора бестселера "Крадійка книжок"! Цю родинну сагу (за величчю гідну епічності "Іліади" й "Одіссеї") один із п'яти братів Данбарів наклацав на старезній друкарській машинці, яка колись належала Убивці. Однак Убивця не завжди був Убивцею. А згодом виявиться, що він узагалі ніякий не Убивця. На тлі втечі з-за Залізної завіси далеко за океан і під звуки піаніно й гекзаметрів Гомера через пересохлу ріку Аману Майкл Данбар заміряється спорудити міст. На допомогу йому викликається лише один з п'яти хлопаків, які люто його ненавидять незбагненно чому. І неймовірними зусиллями батька й сина серед австралійських евкаліптів і рівнин (мов з-під тесала Мікелянджело) постає міст, що красою скидається на Пон-дю-Ґар. От тільки до чого в цій історії скелет змії, кінні перегони та мул на прізвисько Ахіллес.

Дрібних мрій не буває. Про сміливість, уяву та становлення сучасного.

Рекомендуєм: Учіться на досвіді найкращих: мотиваційна підбірка книг

Дрібних мрій не буває! Це історія про становлення справжнього лідера. Вона навчає сміливості й готовності ухвалювати складні рішення, спираючись на принципи й цінності. Учить не боятись мріяти, створювати і досягати поставлених цілей. Надихає долати труднощі, хай якими нестерпними вони здаватимуться. Шимон Перес перетворив країну обіцянки на Обіцяний край, діставшись сюди одинадцятилітнім хлопчиком із маленького польського селища. Тут Шимон зростав, працював у кібуці, став лідером ізраїльської молоді, одружився й долучився до розбудови неймовірної країни можливостей і втілення мрій. Шимон Перес легко і з гумором відкриває душу, підсумовуючи свої здобутки і здобутки Ізраїлю в розвитку авіаційної й аерокосмічної сфер, мистецтві перемовин із європейськими й азійськими урядами, спробі подолати тероризм на Близькому Сході й у світі. Зусиллями цієї людини й постала Держава Ізраїль з найліпшою у світі медициною і кількістю стартапів, що перевищує їх число навіть у Кремнієвій долині. І хоч мрії й мають свою ціну, та все одно Перес чимдуж мріяв і вірив у чудо. І воно справдилося, бо дрібних мрій не буває. Книжка входить до бізнесу – серії #bestread – партнерський проєкт UFuture і BookChef з видання книжок для підприємців.

Вперше українською від видавництва BookChef! Кен Лю – один із найвідоміших авторів в американській літературі. Він є багаторазовим лауреатом премій Nebula, Hugo, World Fantasy, Sidewise та Science Fiction & Fantasy Translation, його ім'я згадувалося серед номінантів на премії Sturgeon та Locus. Його коротке оповідання "Паперовий звіринець" – перший в історії твір художньої літератури, який за один рік отримав перемогу у трьох престижних преміях Nebula, Hugo і World Fantasy Awards. Кен Лю також переклав у 2015 році роман китайського фантаста Лю Цисіня "Проблема трьох тіл", який став першим перекладним твором, що став переможцем премії Hugo.

"...я бачу в цих словах істину – вони про справжню любов, про любов на все життя, про те, що така любов насправді є. І щоб її відшукати, не треба нікуди їхати, достатньо повернути ключ у замку: обіймати міцно-міцно, радіти тому, що стрічаєш у новому дні, й уміти віднаходити спокій. Немов сидиш на березі липневого моря із заплющеними очима, але з відкритим серцем. Коли ти зустрінеш і пізнаєш себе, то зустрінеш і пізнаєш того, з ким захочеться заспівати улюблених пісень і заварити не одне горнятко кави". Ця книжка – справжня історія-діалог про любов у всіх її виявах. А ще про те, що "неправильної" любові не буває, як не буває некрасивих квітів. Існує лише наше уявлення про правильність і красу.

Цікаво для найменших: Найочікуваніші книжкові новинки для дітей 2020

Збірка оповідань української письменниці Олени Андрейчикової. Кумедні й цікаві історії, у яких розповідається про колег і друзів, коханок і дружин, про тих, хто поряд, і тих, хто далеко. Розповіді письменниці змушують задуматись про найбільші цінності нашого життя, допомагають підняти настрій, посміхнутися. Коротка проза доносить до читачів тему кохання, стосунків, дружби та інших життєвих дрібниць, вдало підмічених авторкою. Стиль написання дещо бунтівний та іронічний, чим і приваблює та захоплює читачів.