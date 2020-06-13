Звістка про вбивство афроамериканця Джорджа Флойда облетіла весь світ і змусила вийти на мітинги проти расизму, дискримінації та поліцейського насильства не тільки США, але і деякі країни Європи.

Ахіллесова п'ята всіх часів

Тисячі людей вийшли на вулиці, маніфестації відбуваються незважаючи на заклики влади і правоохоронних органів уникати масових зібрань через епідемію коронавірусу.

Зверніть увагу Black lives matter: хто ж вбиває афроамериканців

Молодший брат вбитого в Міннеаполісі при затриманні афроамериканця Джорджа Флойда виступив у середу на слуханні в Конгресі США. "Зупиніть жорстокість і біль", – сказав він, закликавши законодавців провести реформу поліції для того, щоб свавілля щодо афроамериканського населення припинилося.

Американські зірки шоу-бізнесу також виступили в підтримку сім'ї 46-річного Джорджа Флойда. Свої співчуття родині Флойда і обурення з приводу жорстокості поліцейських висловлюють Кім Кардаш'ян, Сара Джессіка Паркер, Джастін Бібер, Карді Бі та інші. В рамках підтримки протестуючих користувачі соцмереж використовують спеціальні хештеги: #BlackLivesMatter, #BlackOutTuesday, #TheSnowMustBePaused чи #JusticeForGeorgeFloyd.

Співачка Біллі Айліш у своєю чергою написала в інстаграмі:

Якщо має значення кожне життя, то чому чорношкірих людей вбивають просто за те, що вони чорношкірі?

Тема дискримінації і расизму – ахіллесова п'ята сучасного суспільства, яким би демократичним воно не було. Спеціально для наших читачів ми підготували добірку книг, автори яких піднімають ці "незручні" питання.

Відтоді як я стала публічною особою, мене почали звеличувати як найвпливовішу жінку в світі і принижувати як "злісну чорну жінку ". Хотілося б дізнатися у недоброзичливців, яка частина цієї фрази повинна бути для мене образливою: "злісна", "чорна" або "жінка"? – каже Мішель Обама.

Мішель Обама стала однією з найзнаковіших жінок нашої епохи. Як перша леді Сполучених Штатів Америки – перша афроамериканка, яка виступила в цій ролі, – вона допомогла створити найгостинніший Білий дім в історії, а також зарекомендувала себе як впливову захисницю жінок і дівчат у США й по всьому світі, кардинально змінюючи способи, завдяки яким сім'ї ведуть здорове й активне життя, паралельно підтримуючи свого чоловіка, коли він вів Америку через кілька її найгостріших моментів.

У мемуарах Мішель Обама запрошує читачів у свій світ, розповідаючи про події, які її сформували – від дитинства в Південному Чикаго до років її керівництва, поєднуючи роботу і материнство за найвідомішою у світі адресою. Відверто і дотепно вона описує свої тріумфи і розчарування як публічні, так і особисті, розповідає свою яскраву історію, як вона це пережила – своїми словами, невгамовно кидаючи виклик очікуванням, надихаючи нас робити це саме.

Бестселер New York Times, має 8 відзнак, у тому числі Пулітцерівську премію. Роман Колсона Вайтхеда, автора численних бестселерів, тримає читача в напрузі від першої до останньої сторінки, адже ґрунтується на реальних подіях . Ми ніби поринаємо в ХІХ століття, на плантацію в Джорджії. Разом із рабинею-втікачкою дивом вириваємося з тенет жаху, щоб наступної миті втрапити в ще страшніше пекло. Але це не просто авантюрна проза. У творі заторкується украй серйозне питання, яке навряд чи можна вирішити однозначно.

Що таке Америка часів Громадянської війни? Що таке нація, і як вона твориться? Виявляється, славнозвісна Декларація незалежності теж має хиби, як і "велика американська ідея", перед якою вже понад 200 років з пошаною чи заздрістю схиляється світ. Розплата за моральні злочини неминуча для всіх, незалежно від кольору шкіри. Хто вбиває раба, щоб уникнути його помсти, – насправді є рабом страху. А що таке справжня свобода – теж питання відкрите. "Підземна залізниця" – назва таємної системи організації втеч негрів-рабів з південних рабовласницьких штатів США. Існувала до Громадянської війни 1861-1865, мала "станції" (дома громадян, що співчували втікачам, де вони зупинялися в дорозі), "кондукторів" (керівників груп втікачів). Маршрути проходили від штатів Кентуккі, Віргінія, Мериленд в північні штати і Канаду.

"Голос" – це історія про світ, де в жінок більше немає голосу. Раніше середньостатистична людина говорила по 16 тисяч слів щодня, та нині жінки мають право виголосити лише сотню. Сто слів на день. Не більше. Це кількість, яку доктор Джин Макклеллан та інші жінки мають право вимовляти щодня. Бодай одним словом більше — і сотні вольтів електрики прокотяться венами будь-якої жінки, яка наважиться його вимовити. Це правило нового уряду. У той день, коли уряд ухвалює нові закони для всіх жінок, Джин просто не може в це повірити. Це не може статися тут. Не в Америці. Не в сучасному світі. Утім так є. І так триватиме доти, доки одна жінка не вступає в боротьбу, щоб захистити право голосу всіх інших.

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Протягом декількох століть багато інтелектуалів намагалися встановити принципи справедливості, ґрунтуючись на переконанні, що людина народжується “чистим аркушем”, на якому батьки і суспільство записують його біографію. Багато авторів відчайдушно намагаються дискредитувати припущення про природжений характер людських властивостей, адже якщо люди народжуються різними, то виправдані дискримінація і расизм, якщо людина – продукт біології, тоді свобода волі є всього лише міфом, а життя не має вищого сенсу і мети. Пінкер переконливо показує, що відмова від аналізу питань людської природи не тільки суперечить сучасним відкриттям в генетиці, нейробіології і теорії еволюції, але і спотворює наші уявлення про самих себе. Чи успадковуються інтелект і таланти? Чи можна викорінити насильство у відносинах між людьми і державами? Чи існує свобода волі, а разом з нею – і відповідальність за свої вчинки? Про ці питання міркує когнітивний психолог Стівен Пінкер в одній з найбільш значущих своїх книг.

В чудовому новому світі жінки не мають права володіти власністю, працювати, любити, читати і писати. Вони не можуть бігати вранці, влаштовувати пікніки і вечірки, їм заборонено вдруге виходити заміж. Їм залишена лише одна функція – служити. Один раз в день вона може вийти за покупками, але ні розмовляти, ні згадувати їй не належить. Раз на місяць вона зустрічається зі своїм господарем – Командором – і молиться, щоб від їх сполучення з'явилося здорове немовля. Тому що в чудовому новому світі, що переміг християнський фундаменталізм, Служниця – всього-на-всього біоматеріал для відтворення потомства – нащадків Командора. Роман лауреата Букерівської премії Маргарет Етвуд "Розповідь Служниці" – переконлива панорама майбутнього, яке може початися вже завтра.

Провокаційний роман про расизм, політкоректність і подвійні стандарти. Ким можна вирости в гетто, якщо твій батько – жорстока людина і соціолог неортодоксальних поглядів, який проводить над тобою свої експерименти? Наприклад, продавцем кавунів і знавцем людських душ, як герой цієї книжки. І що робити, якщо твоє рідне місто з літературним ім'ям Дікенс раптово зникає з карти Каліфорнії? Наприклад, спробувати повернути місто самостійно, розмежовуючи кордони. Але все, що б не робив герой книжки, це не знаходить розуміння в оточуючих, особливо у місцевого гуртка темношкірих інтелектуалів, які дали йому прізвисько Продажна тварюка. Але хто насправді продався – він або всі інші?

У кожного з нас в житті траплялися ситуації, коли доводилося задуматися про нерівність жінок і чоловіків. Навіть не на глобальному, а на побутовому рівні. Але не кожен намагався розібратися в проблемі, зробити висновки і змінити життя. Автор "Дискусії про рівність статей" Адічі Нгозі Чімаманда доступно і з гумором розкриває тему нерівності, дає корисні поради, наводить свої дослідження проблеми через призму різних культур і народів. Як побудувати суспільство без тиску, на засадах взаємоповаги, любові й розуміння – основний посил автора.

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