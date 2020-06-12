Поліцейські з фаєрами вийшли на мітинг у Парижі: фото, відео
У середмісті Парижу відбувся протест правоохоронців. Копи обурились висловлюваннями міністра внутрішніх справ про расизм.
Чому полійцеські вийшли на протест
Міністр Крістоф Кастанер заявив, що в поліції має бути нульова терпимість до расизму. За його словами, з цим явищем ведуть постійну боротьбу в правоохоронних органах. Не толерантних поліцейських регулярно відсторонюють від роботи. Про це пише видання Le Figaro.
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Це обурило копів, адже вони вважають, що на них навісили ярлик.
Як пройшов мітинг
Мітингувальники проїхали на автомобілях центром Парижа і провели акцію під офісом міністра внутрішніх справ. Близько 20 поліцейських машин також спустилися з Єлисейських полів. Учасники мітингу несли плакат з написом "Без поліції немає миру". Завершився мітинг мирно.
"Правоохоронна система схожа на суспільство. Тут є добрі і погані елементи. І з цим нічого не вдієш. Але не можна обвинувачувати всю поліцію в тому, що вона расистська", – пояснив генсек Альянсу профспілок правоохоронців Півдня Франції Жерар Шамальбід.
Дивіться фото з протесту поліцейських у Парижі:
До слова, 2 червня у Парижі люди вийшли на протест проти расизму та насильства поліції. Масштабний мітинг був реакцією на смерть афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі.