В центре Парижа состоялся протест правоохранителей. Копы возмутились высказываниями министра внутренних дел о расизме.

Почему полийцески вышли на протест

Министр Кристоф Кастанер заявил, что в полиции должна быть нулевая терпимость к расизму. По его словам, с этим явлением ведут постоянную борьбу в правоохранительных органах. Не толерантных полицейских регулярно отстраняют от работы. Об этом пишет издание Le Figaro.

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Это возмутило копов, ведь они считают, что на них навесили ярлык.

Как прошел митинг

Митингующие проехали на автомобилях по центру Парижа и провели акцию под офисом министра внутренних дел. Около 20 полицейских машин также спустились с Елисейских полей. Участники митинга несли плакат с надписью "Без полиции нет мира". Завершился митинг мирно.

Les policiers en colère chantent la Marseillaise devant le Ministère de l’Interieur et à côté de l’Elysée. #ChampsElysees pic.twitter.com/gMUExcvYpm — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 12, 2020

« Pas de Police, pas de Paix ».



Action en cours des policiers en colère sur les Champs-Elysées. pic.twitter.com/kz04GwxKz3 — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 12, 2020

"Правоохранительная система похожа на общество. Здесь есть хорошие и плохие элементы. И с этим ничего не поделаешь. Но нельзя обвинять всю полицию в том, что она расистская", – пояснил генсек Альянса профсоюзов правоохранителей Юга Франции Жерар Шамальбид.

Смотрите фото с протеста полицейских в Париже:

К слову, 2 июня в Париже люди вышли на протест против расизма и насилия полиции. Масштабный митинг был реакцией на смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.