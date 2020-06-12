Полицейские с файерами вышли на митинг в Париже: фото, видео
В центре Парижа состоялся протест правоохранителей. Копы возмутились высказываниями министра внутренних дел о расизме.
Почему полийцески вышли на протест
Министр Кристоф Кастанер заявил, что в полиции должна быть нулевая терпимость к расизму. По его словам, с этим явлением ведут постоянную борьбу в правоохранительных органах. Не толерантных полицейских регулярно отстраняют от работы. Об этом пишет издание Le Figaro.
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Это возмутило копов, ведь они считают, что на них навесили ярлык.
Как прошел митинг
Митингующие проехали на автомобилях по центру Парижа и провели акцию под офисом министра внутренних дел. Около 20 полицейских машин также спустились с Елисейских полей. Участники митинга несли плакат с надписью "Без полиции нет мира". Завершился митинг мирно.
"Правоохранительная система похожа на общество. Здесь есть хорошие и плохие элементы. И с этим ничего не поделаешь. Но нельзя обвинять всю полицию в том, что она расистская", – пояснил генсек Альянса профсоюзов правоохранителей Юга Франции Жерар Шамальбид.
Смотрите фото с протеста полицейских в Париже:
К слову, 2 июня в Париже люди вышли на протест против расизма и насилия полиции. Масштабный митинг был реакцией на смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.