Учіться на досвіді найкращих: мотиваційна підбірка книг

Час книжкових відкриттів та плідної роботи над собою. Ми зібрали найкращу мотиваційну літературу, яка вкаже вам шлях та допоможе дістати з глибини вашого мозку потенціал і талант. Кожна з них гідна зайняти своє місце на вашій книжковій полиці!

Ні Си. Будь впевнений у своїх силах і не дозволяй сумнівам заважати тобі рухатися вперед | Сінсеро Джен

Бути впевненим у своїх силах і можливостях. Саме в тому полягає сенс стародавньої філософії. Якщо хочеш отримати велике – будь готовий пожертвувати малим. Якщо хочеш отримати те, що ніколи не мав – навчися робити те, що ніколи не робив.

Зверніть увагу! Чому добре. коли ви помляєтеся під час навчання

Джен Сінсеро написала книгу, яку прочитали більше мільйона людей в усьому світі. Вона пройшла кілька перевидань. Цей посібник з саморозвитку, де автор дає 25 дієвих рекомендацій, слідуючи яким можна змінити життя. Написана книга не в повчальному стилі, а з великою часткою гумору та іронії. Читається легко, і мотивує до дій і рішень, здатних змінити ваше життя.

Автор життя. Як створювати успішний життєвий сценарій | Анна Калантерна

Автор цієї книги – психолог, яка запускає трансформаційні онлайн-марафони. Понад 25 років психологічної практики, 50 000 учасників марафонів, 250 000 підписників в Instagram. Ця книга – концентрат особистого досвіду і авторських методик Анни Калантерної, які допомагають вийти з круговороту злиднів, безнадії, залежних відносин і стати автором власного життя. Анна не дає інструкцій, а ділиться інструментами. Візьміть і перепишіть власну долю так, як цього хочете саме ви. З цієї книги ви дізнаєтеся: як перестати бути жертвою обставин і стати автором життя; як вибудувати особисті кордони і давати відсіч маніпуляторам; звідки виникає почуття провини і як його відпустити; як почуття обов'язку заважає проживати життя; як знайти любов до себе і повірити у власні сили; як вийти з депресивного стану і які слова і фрази обмежують ваші можливості, що заважають трансформувати страхи і тривоги в досягнення.

Дмитро Дубілет. Бізнес на здоровому глузді. 50 ідей, як домогтися свого | Тимур Ворона

У 14 років працював на заправці. У 20 років продав перший бізнес з оцінкою в $100 тис. У 28 став IT-директором найбільшого банку країни, а в 32 разом із партнерами запустив перший у країні онлайн-банк, у якого на момент виходу книги було 2 млн клієнтів. Звучить як анонс історії мільйонера з іншого континенту, втілення "американської мрії". Насправді, йтиметься про 34-річного українського хлопця, який, окрім зазначеного вище, встиг іще попрацювати міністром. Дмитро Дубілет – один із наймедійніших, найпозитивніших і найефективніших підприємців України. Здається, що все, за що він береться, йому таки вдається. Як він досягає свого? Відповідь – у цій книзі.

З книги ви дізнаєтеся: як створювалися інновації в "Приватбанку" і як застосовувати "теорію здорового глузду" на практиці; як мінімалізм став бізнес-принципом і допоміг залучити до Monobank 1,6 млн клієнтів за два роки; якими мають бути команда і партнери; як знаходити своїх людей, керувати колективом, розділяти зони відповідальності і делегувати; як створити хайп навколо продукту і запустити сарафанне радіо, яке приверне сотні тисяч клієнтів; як подолати опір чиновників і робити ефективні проєкти з державою; як не померти від роботи і знаходити час на спорт, книги і подорожі.

Переговори без компромісів. Веди переговори так, немов від них залежить твоє життя | Кріс Восс

Техніки з переговорів, які описані Крісом Восс, народилися з нищівних поразок ФБР. Після трагічних подій на фермі Ренді Уивера в штаті Айдахо в 1992 році і в секті "Гілка Давида" в 1993 році, де в цілому загинуло майже 100 осіб, стало зрозуміло: традиційні методики не працюють в екстремальних ситуаціях. Тому ФБР почало посилено шукати принципово нові підходи. В результаті з'явилися 9 принципів, викладені автором цієї книги – найвідомішим переговорником ФБР з двадцятирічним стажем. Ця книга – приголомшливо захоплююча. Не важливо, чи йдеться про покупку міжнародної корпорації, або ви шукаєте інвестора або про ремонт пральної машинки, методика Кріса Восса навчить вас домагатися свого. При будь-яких умовах. При будь-яких розкладах. Без необхідності йти на компроміс.

Чернець, який продав свій "феррарі". Притча про виконання бажань і пошуку свого призначення | Робін Шарма

Що таке справжній успіх і як його досягти? Чи можна знайти щастя, яке не залежить ні від кар'єрного зростання, ні від світових криз? Як позбутися від нескінченної турботи про завтрашній день і почати отримувати задоволення від кожного прожитого дня? Чи існують прості рецепти, що дозволяють знайти духовні дари, не відмовляючись від звичного комфорту? Як розвинути надздібності і підпорядкувати собі долю? І, мабуть, найголовніше: як знайти своє покликання і стати самим собою? Відповідь – в цій книзі, що стала бестселером у багатьох країнах світу. Разом з колишнім мільйонером Джуліаном Ментлу Робін Шарма пропонує читачеві зробити дивовижну подорож в Сивань – країну, де здійснюються мрії!

З книжки ви дізнаєтеся: як розпалити внутрішній вогонь; як знайти сенс життя і свою місію; які звички потрібні для досягнення цілей; навіщо покращувати відносини з іншими людьми; навіщо і як робити те, що боїшся.

Рекомендуєм: Секрети мозку: як ефективно запам'ятовувати важливе

Тренінг по нейромаркетингу. Де знаходиться кнопка "Купити" у свідомості покупця? | Патрік Ренвуазе, Крістоф Морен

Щодня за допомогою реклами споживач отримує понад 10 тисяч торгових пропозицій. Як визначити, які з них потраплять точно в ціль, а які пройдуть повз? Ця книга про те, як дослідження мозку допомагають привернути увагу клієнта і збільшити продажі.

Патрік Ренвуазе і Крістоф Морен вивчили результати дослідження мозку і знайшли, де у нас знаходиться кнопка "купити". Всі люди приймають рішення, ґрунтуючись на емоціях. Використовуйте шість стимулів, зазначених в цій книзі, і ви зможете не тільки збільшити кількість продажів, але і знайти нових постійних клієнтів.

Автори пропонують ефективні техніки створення презентацій, здатних вплинути на потенційних клієнтів, змусити їх прийняти емоційне рішення і раціоналізувати його. Ця книга покликана підвищити здатність компаній впливати на свідомість споживачів і навчити створювати ефективні маркетингові стратегії.

З книжки ви дізнаєтеся: як мозок приймає рішення; скільки часу у вас є, щоб продати продукт або послугу; як впливати на емоції клієнта; як управляти запереченнями і завершувати операцію.

Продавець взуття. Історія компанії Nike, розказана її засновником | Філ Найт

Nike – один з найвідоміших світових брендів. Творець компанії – Філ Найт – один з найбагатших людей, хоча ще в юності він не міг собі дозволити купити кросівки Adidas. 50 років тому студент Орегонського університету і бігун на середні дистанції Філ Найт позичив у батька 50 баксів і почав перепродувати кросівки з Японії.

Сьогодні річний оборот компанії Nike становить 30 мільярдів доларів. А пара "найків" знайдеться у кожній шафі – від президента до підлітка. Філ Найт – людина-загадка, він рідко дає інтерв'ю. Ця книга – сповідь про створення компанії, якій вдалося подарувати мрію мільйонам людей. Nike давно перестала асоціюватися тільки з кросівками. Це ідеологія, спосіб життя, система цінностей. Ця книга розповість, як все починалося: що сталося з офіціанткою, яка намалювала логотип за 30 доларів; як авіаінженер з NASA придумав знані Air Max; який зв'язок між вафельницею та інноваційною рифленою підошвою і сотні інших сумних, повчальних, часом безглуздих і неймовірно відвертих розповідей з життя компанії, яка підкорила світ.

Принципи перших. Big money | Євген Черняк

Ніякої води. Лише факти, досвід і практична інформація. Ця книга про людей, які завжди шукають можливості і знаходять їх. Все хороше в цьому світі придумано людьми, які хотіли заробити. Підприємцями і бізнесменами. Ця книга саме про них. Про тих, хто щодня робить цей світ кращим, розвиваючи свій бізнес, створюючи робочі місця і сплачуючи податки. Всупереч стереотипам, це не нудні, похмурі капіталісти, у яких в голові тільки гроші. Це цікаві, розумні, харизматичні люди, які, як і кожен з нас, щодня потребують успіху і шкодують про те, що часу для цього завжди мало. Їх відмінність лише в тому, що всі вони перфекціоністи, одержимі своєю ідеєю. А саме таким буде належати світ майбутнього.

З книги ви дізнаєтеся: як формувати команду і з якими людьми працювати; де шукати натхнення для бізнесу; як управляти 400 співробітниками в ресторанному бізнесі і не зійти з розуму; чому в креативі важливо бути наївним і які уроки слід вивчити, щоб створити найбільший інтернет-магазин в Україні. Абсолютний бізнес-бестселер України.

Netflix. Ця ідея ніколи не спрацює | Марк Рендольф

Найдраматичніша бізнес-історія: як прямувати за мрією, коли всі навколо впевнені, що тобі не вдасться. Це книга спогадів співзасновника всесвітньо відомої стримінгової платформи Netflix підприємця Марка Рендольфа. Наразі Netflix наробила чимало галасу в Голлівуді, кардинально змінила сферу IT-технологій і не дає виспатися мільйонам глядачів по всьому світу. Однак шалений успіх прийшов до Рендольфа та його партнера Ріда Гастінґса не одразу. Спочатку була лише чергова ідея, яку ніхто не бажав підтримати. Та погодьтеся, ідея нічого не варта, якщо ви не зацікавите в ній інвесторів та покупців. Ця книга спогадів не є бізнес-підручником, та вона містить корисні поради успішного бізнесмена, як перетворити перспективну ідею на прибутковий бізнес-кейс.

Інтернет-маркетинг для МЛМ і не тільки. 7 кроків до успіху | Артем Нестеренко

Практичний посібник з онлайн-просування МЛМ-проєктів. Артем Нестеренко, підприємець, коуч і телеведучий, не з чуток знає, як соціальні мережі допомагають досягти результату в мережевому бізнесі. Масштаби міжнародного бізнесу Артема щодня зростають завдяки великій інтернет-аудиторії автора. У новій книзі Артем розповідає, як: побудувати команду з 5-зіркових кандидатів; створити впізнаваний особистий бренд; прокачати і монетизувати блоги в Instagram, YouTube, Facebook і ВКонтакте. Автор говорить з читачами немов з друзями за філіжанкою кави – жваво, образно і зрозуміло. Книга буде корисна тим, хто цікавиться мережевим бізнесом, інтернет-маркетингом, бізнесом і віддаленою роботою.