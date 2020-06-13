Весть об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда облетела весь мир и заставила выйти на митинги против расизма, дискриминации и полицейского насилия не только США, но и некоторые страны Европы.

Ахиллесова пята всех времен

Тысячи людей вышли на улицы, манифестации происходят несмотря на призывы властей и правоохранительных органов избегать массовых собраний из-за эпидемии коронавируса.

Обратите внимание Black lives matter: кто же убивает афроамериканцев

Младший брат убитого в Миннеаполисе при задержании афроамериканца Джорджа Флойда выступил в среду на слушании в Конгрессе США. "Остановите жестокость и боль", – сказал он, призвав законодателей провести реформу полиции для того, чтобы произвол в отношении афроамериканского населения прекратилось.

Американские звезды шоу-бизнеса также выступили в поддержку семьи 46-летнего Джорджа Флойда. Свои соболезнования семье Флойда и возмущение по поводу жестокости полицейских выражают Ким Кардашьян, Сара Джессика Паркер, Джастин Бибер, Карди Би и другие. В рамках поддержки протестующих пользователи соцсетей используют специальные хэштеги: #BlackLivesMatter, #BlackOutTuesday, #TheSnowMustBePaused чи #JusticeForGeorgeFloyd.

Певица Билли Айлиш в свою очередь написала в Инстаграме:

Если имеет значение каждая жизнь, то почему чернокожих людей убивают просто за то, что они чернокожие?

Тема дискриминации и расизма – ахиллесова пята современного общества, каким бы демократическим оно ни было. Специально для наших читателей мы подготовили подборку книг, авторы которых поднимают эти "неудобные" вопросы.

С тех пор как я стала публичным лицом, меня начали превозносить как самую влиятельную женщину в мире и унижать как "злостную черную женщину". Хотелось бы узнать у недоброжелателей, какая часть этой фразы должна быть для меня оскорбительной: "злобная", "черная" или "женщина"?

– говорит Мишель Обама.

Мишель Обама стала одной из наиболее знковых женщин нашей эпохи. Как первая леди Соединенных Штатов Америки – первая афроамериканка, которая выступила в этой роли, – она ​​помогла создать самый гостеприимный Белый дом в истории, а также зарекомендовала себя влиятельной защитницей женщин и девушек в США и по всему миру, кардинально меняя способы, благодаря которым семьи ведут здоровую и активную жизнь, параллельно поддерживая своего мужа, когда он вел Америку сквозь несколько ее острых моментов.

В мемуарах Мишель Обама приглашает читателей в свой мир, рассказывая о событиях, которые ее сформировали – от детства в Южном Чикаго до времени ее руководства, совмещая работу и материнство по самому известному в мире адресу. Откровенно и остроумно она описывает свои триумфы и разочарования как публичные, так и личные, рассказывает свою яркую историю, как она это пережила – своими словами, неугомонно бросая вызов ожиданиям, вдохновляя нас делать то же самое.

Бестселлер New York Times, получивший 8 наград, в том числе Пулитцеровскую премию. Роман Колсона Уайтхеда, автора многочисленных бестселлеров, держит читателя в напряжении от первой до последней страницы, ведь основан на реальных событиях. Мы как бы погружаемся в XIX век, на плантацию в Джорджии. Вместе с рабыней-беглянкой чудом вырываемся из сетей ужаса, чтобы в следующее мгновение попасть в еще более страшный ад. Но это не просто авантюрная проза. В произведении затрагивается крайне серьезный вопрос, который вряд ли можно решить однозначно.

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