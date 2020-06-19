Украинская телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина в своем блоге опубликовала личный книжный рейтинг. По мнению телеведущей, сегодня люди читают меньше, поэтому наилучшее время для этого – выходные.

Мы поддерживаем желание читать качественную украинскую литературу, поэтому к личному рейтингу Ефросининой мы добавили еще пять бестселлеров, которые точно придутся по вкусу даже самым требовательным читателям.

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"Dream read list"

Жизнь Клариссы Делловей – яркая и роскошная. Она – знатная аристократка, в которой есть все. Но однажды она встречает человека из своего прошлого. Мужчину, который любил ее так, как больше не полюбит никто. Но тогда, в юности, она отказала ему. Теперь судьба свела их снова. Это последний шанс: остаться или уйти навсегда.

До появления шекспировской трагедии "Ромео и Джульетта" было написано немало произведений на этот популярный сюжет – одна из пьес даже имела счастливый конец. Но только история влюбленной пары, что ее вот уже шестой век рассказывает гениальный Шекспир, до сих пор остается непревзойденной. С полсотни фильмов, оперы, балеты, мюзиклы, тысячи представлений, переводов... Это издание осуществлено двумя знаковыми мастерами современного украинского культурного пространства – Юрием Андруховичем и Владиславом Ерком. Их версия "Ромео и Джульетты" – это счастливая возможность пережить бессмертное произведение по-новому, остро ощутить его вечную актуальность и современность.

После проигрыша на президентских выборах 2008 года, Хиллари Клинтон принимает предложение занять должность госсекретаря США, где бок о бок работает со своим бывшим соперником – Бараком Обамой. Эта книга – откровенные воспоминания Клинтон о своей работе в качестве руководителя Госдепартамента, который отвечает за одно из основных направлений деятельности Администрации президента – внешнюю политику. В своей книге Госсекретарь предстает перед нами и как сильная женщина-политик, и как любящая дочь, жена и мать. Клинтон пришлось работать в непростые времена, которые требовали тяжелых решений. Именно об этих решениях она откровенно рассказывает в своих мемуарах.

"Истории Евы Луны" – первая книга современной чилийской писательницы Исабель Альенде, что выходит в Украине. Двадцать три ее рассказа – это истории любви и предательства, чести и бесчестия, дружбы и вражды. Это истории разных людей, объединенные богатым воображением, образным языком и остроумием известной писательницы, которой, как и ее героине, современной Шахерезаде по имени Ева Луна, не грозит немилость самого требовательного читателя.

Герои небольших рассказов, вошедших в эту книгу, живут одновременно в двух мирах: реальном и фантасмагорическом. Их поведение иногда кажется абсурдным, но в то же время оно вполне обыденное. В этом и заключается искусство писателя – он использует гиперболизированные, а то и фантастические средства для того, чтобы рассказать о повседневной жизни, порой чисто прозаических и банальных жизненных ситуациях. Произведения Керета переведены на многие языки мира. На украинском эти рассказы печатаются впервые.

Книжные рекомендации от BookChef

Новинка издательства BookChef от автора бестселлера "Воровка книг"! Эту семейную сагу (по величию достойную эпичности "Илиады" и "Одиссеи") один из пяти братьев Данбар накликал на дряхлой пишущей машинке, которая когда-то принадлежала Убийце. Однако Убийца не всегда был Убийцей. А потом окажется, что он вообще никакой не убийца. На фоне бегства из-за Железного занавеса далеко за океан и под звуки пианино и гекзаметров Гомера через пересохшую реку Аману Майкл Данбар намеревается построить мост. На помощь ему вызывается только один из пяти парней, которые яростно его ненавидят непостижимо почему. И невероятными усилиями отца и сына среди австралийских эвкалиптов и равнин (как из-под тесали Микелянджело) возникает мост, что красотой напоминает Пон-дю-Гар. Вот только к чему в этой истории скелет змеи, скачки и мул по прозвищу Ахиллес.

Мелких желаний не бывает. О смелости, воображение и становлении современного.

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Мелких желаний не бывает! Это история о становлении настоящего лидера. Она учит смелости и готовности принимать сложные решения, опираясь на принципы и ценности. Учит не бояться мечтать, создавать и достигать поставленных целей. Вдохновляет преодолевать трудности, какими бы невыносимыми они не казались. Шимон Перес превратил страну обещаний на Обещанный край, добравшись сюда одиннадцатилетним мальчиком из маленького польского поселка. Здесь Шимон рос, работал в кибуце, стал лидером израильской молодежи, женился и присоединился к развитию невероятной страны возможностей и воплощения мечтаний. Шимон Перес легко и с юмором открывает душу, подытоживая свои достижения и достижения Израиля в развитии авиационной и аэрокосмической сфер, искусстве переговоров с европейскими и азиатскими правительствами, попытке преодолеть терроризм на Ближнем Востоке и в мире. Усилиями этого человека и возникло Государство Израиль с лучшей в мире медициной и количеством стартапов, которое превышает их число даже в Кремниевой долине. И хотя мечты и имеют свою цену, но все равно Перес вовсю мечтал и верил в чудо. И оно сбылось, ибо мелких желаний не бывает. Книга входит в бизнес-серию #bestread – партнерский проект UFuture и BookChef по изданию книг для предпринимателей.

Впервые на украинском от издательства BookChef! Кен Лю – один из самых известных авторов в американской литературе. Он является многократным лауреатом премий Nebula, Hugo, World Fantasy, Sidewise и Science Fiction & Fantasy Translation, его имя упоминалось среди номинантов на премии Sturgeon и Locus. Его короткий рассказ "Бумажный зверинец" – первое в истории произведение художественной литературы, которое за один год одержало победу в трех престижных премиях Nebula, Hugo и World Fantasy Awards. Кен Лю также перевел в 2015 году роман китайского фантаста Лю Цисиня "Проблема трех тел", который стал первым переводным произведением, которое стало победителем премии Hugo.

"... я вижу в этих словах истину – они о настоящей любви, о любви на всю жизнь, о том, что такое любовь на самом деле. И чтобы ее найти, не надо никуда ехать, достаточно повернуть ключ в замке: обнимать сильно– крепко, радоваться тому, что встречал в новом дне, и уметь находить покой. Словно сидишь на берегу июльского моря с закрытыми глазами, но с открытым сердцем. Когда ты встретишь и узнаешь себя, то встретишь и узнаешь того, с кем захочется спеть любимые песни и заварить не одну чашечку кофе". Эта книга – подлинная история-диалог о любви во всех ее проявлениях. А еще о том, что "неправильной" любви не бывает, как не бывает некрасивых цветов. Существует только наше представление о правильности и красоте.

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Сборник рассказов украинской писательницы Елены Андрейчикова. Забавные и интересные истории, в которых рассказывается о коллегах и друзьях, любовницах и женах, о тех, кто рядом, и тех, кто далеко. Рассказы писательницы заставляют задуматься о самых больших ценностях нашей жизни, помогают поднять настроение, улыбнуться. Короткая проза доносит до читателей тему любви, отношений, дружбы и других жизненных мелочей, удачно подмеченных автором. Стиль написания несколько мятежный и ироничный, чем и привлекает и захватывает читателей.