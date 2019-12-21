Найочікуваніші книжкові новинки для дітей 2020

Дитяча книга має бути не лише пізнавальною, але й захопливою. Величезна кількість дитячої літератури, як художньої так і нон-фікшн представлено на прилавках книжкових маркетів.

Особливою популярністю користуються дитячі шкільні серії і великі інтерактивні книжки в яскравому дизайнерському оформленні із загадковою назвою "вімельбухи" (дитяча розвиваюча книжка великого формату з яскравими, деталізованими, максимально насиченими візуальною інформацією ілюстраціями – прим.автора).

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Щоб не загубитися серед розмаїття дитячих книг, пропонуємо вашій увазі найочікуваніші дитячі книжкові новинки 2020 року. Деякі видання вже вийшли, але є й ті, які тільки плануються до виходу. Рекомендуємо сміливо додавати їх у свій wish-лист, щоб не забути підготуватися до Різдва і Нового року.

"Winterra. Легенда казкового краю" Катерина Дем'янчук (6+)

Книгу створено за мотивами 5D-шоу "Winterra. Легенда казкового краю". Від творців легендарного зимового 3D-шоу "Вартові Мрій". На сторінках книги ви побачите фантазійну історію, що сталася напередодні Нового року, та перенесетесь у святкову атмосферу. Ви дізнаєтеся легенду казкового краю Winterra, де вже давно панує мороз. А також відкриєте для себе справжню історію Мороза, який щорічно навідується до дітлахів і радує їх подарунками. Наша яскрава новорічна подорож починається…

Дата видання – грудень 2019

"ВІДШУКАЙ. Великі цивілізації". Да-Фанні (6+)

Стародавні греки, вікінги, ацтеки ... Дев'ять великих цивілізацій, які залишили свій слід на нашій планеті. І в цій яскравій книзі не тільки вони, а й дракони, єдинороги, примари, літаючі тарілки ... Тренуйте увагу, уяву, грайте в командні ігри "Хто швидше знайде предмет" всією сім'єю. Захоплюючі факти, несподівані персонажі, дивні тварини і безліч цікавих артефактів! Спробуй всіх їх відшукати!

Дата видання – грудень 2019

"ВІДШУКАЙ. Великі міста світу". Франсуа Фуаяр (6+)

Ріо-де-Жанейро, Лондон, Стамбул, Токіо ... Дев'ять яскравих міст на всіх континентах. Серед архітектурних пам'яток блукають супергерої і спецагенти, сховалися дивовижні тварини і несподівані артефакти. А ще тут величезна мавпа і страшний ящір! Кожна книга з цієї серії – прекрасна можливість розвинути мову дитини, дрібну моторику, уяву і просто чудовий привід для спілкування батьків зі своїм малюком. Подорожуйте найбільшими містами світу не виходячи з дому вже сьогодні!

Дата видання – грудень 2019

До речі: В Україні запустять новий книжковий проєкт #bestread

"Легенди Одеси" і "Легенди Харкова". Сергій Товстенко (6+)

Довгоочікуване продовження серії вімельбухів "Подивися і знайди"! Швидше вирушаймо на екскурсію по містах України! На сторінках цих книжок герої легенд втратили щось дуже важливе. Прочитайте легенду, знайдіть головних героїв і втрачені предмети, відвідайте ці місця всією сім'єю, сфотографуйте на пам'ять і вклейте фотографію в кінці книг. Завдяки цікавому формату ці книжки не просто знайомлять з історичними пам'ятками, а й спонукають до захоплюючих пригод.

Дата видання – грудень 2019

"KEPLER62. Запрошення", "KEPLER62. Зворотній відлік" і "KEPLER62. Подорож" Тімо Парвела, Бйорн Сортланд, Пасі Пітканен (8+)

Земля перенаселена і її ресурси вичерпуються. Тринадцятирічний Арі піклується про свого хворого братика Йоні. Разом вони починають грати в нову комп'ютерну гру "Кеплер62", в якій майже ніхто не може перемогти. Що відбувається з гравцями, які проходять фінальний рівень? Або "Кеплер62" насправді є лише грою? Дивовижна пригода починається ... Автори Тімо Парвела з Фінляндії і Бйорн Сортланд з Норвегії, а також ілюстратор Пасі Пітканен створили захоплюючий світ, у якому дружба випробовується серед незвіданого простору. Графічним романом цієї фантастичної серії зачитуються діти багатьох країн світу. І навіть ті, які не

дуже люблять читати.

Дата видання – грудень 2019

"Арчі" Марк Вейд, Енні Ву, Фіона Степлз, Вероніка Фіш (12+)

Більш ніж сімдесят років комікси Арчі є невід'ємною частиною поп-культури. За цей час в США було продано понад 1,5 мільярда примірників. Добірка класичних історій переносить читачів у справжнє турне поп-культурою Америки, включаючи анекдоти, спогади та історичні події.

Зустрічайте Арчі, учня середньої школи Рівердейла, його дивакуватого товариша-ненажеру Джагхеда, сусідську дівчину Бетті та заможну вискочку Вероніку Лодж в оновленому виданні приголомшливої добірки перших шести випусків легендарної серії коміксів "Арчі"

Дата видання – січень 2020

"Відлуння" Пем Муньйос Раан (12+)

Хлопчик Отто купує старовинну книгу та губну гармоніку. Того ж дня він зустрічає в лісі трьох зачарованих королівен із книги, від яких дізнається, що гармоніка рятує людські душі. Минають роки й десятиліття. Чарівний інструмент мандрує світом і опиняється в різних дітей, які стикаються з абсолютно недитячими проблемами. Та для кожного з них лунає дивовижна музика… Письменниця Пем Муньйос Раян запрошує читача в неповторний світ музики, магії та дива у реальному житті. Роман "Відлуння" став бестселером New York Times. Його відзначено медаллю Джона Ньюбері за видатний внесок в американську літературу для дітей.

Дата видання – січень 2020

Цікаво: Вона мила туалети за 9 доларів на годину, написала книгу і стала відомою