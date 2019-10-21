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      Вона мила туалети за 9 доларів на годину, написала книгу і стала відомою

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      Стефані Ленд з донькою
      Стефані Ленд з донькою / Фото з відкритих джерел

      П'ять років тому Стефані Ленд, за її словами, знесилено впала на коліна після чергового дня виснажливої роботи. Самотня жінка була вагітна другою дитиною, перебувала за крок від закінчення коледжу, але мріяла стати письменницею.

      Знайомі застерігали її, але Стефані вирішила покинути роботу і все ж таки здійснити свою мрію. Колишня прибиральниця написала книгу мемуарів про роки своєї важкої роботи під назвою "Maid: Hard Work, Low Pay and Mother's Will to Survive", яка одразу посіла третє місце в списку бестселерів New York Times. Перші два місця в топі займають мемуари колишньої першої леді Мішель Обами і сенатора Камали Харріс.

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      Книга являє собою вікно в світ низькооплачуваної роботи, яку більшість з нас не помічає або вважає за краще ігнорувати. Починається розповідь зі спогадів Стефані про той час, коли вона жила в притулку для бідних зі своєю маленькою дочкою.

      Протягом більше десяти років Стефані мріяла стати справжньою письменницею, занурюючись у творчість ночами, коли її дочка Міа засинала. У 28 років Стефані народила другу дочку, але втратила підтримку сім'ї. Прибирання будинків за 9 доларів на годину стала єдиною роботою, яку вона могла знайти без диплома коледжу в маленькому містечку неподалік від Сіетла. Без фінансової підтримки Ленд виживала лише завдяки державним програмам допомоги безпритульним... Але в 30 років вона змогла домогтися стипендії в Університеті Монтани, до якого була зарахована на програму творчого письма. 

      Мої однокурсники писали про подорожі, а я – про чистку туалетів, – сміється Стефані, згадуючи минуле.

      Тільки в 2016 році їй вдалося отримати контракт на публікацію книги і аванс за неї. Тоді матеріальне становище жінки покращилося, але, за її словами, "не була у дантиста роками".

      Нещодавно Ленд подорожувала по США, розповідаючи про свою історію. Вона каже, що хоче донести до читачів, що не всі ті, хто отримує державну допомогу, є ледарями. Сьогодні 40-річна Стефані Ленд живе в Міссулі зі своїми двома дочками.

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      Українською книга має вийти вже в листопаді цього року у видавництві Bookchef. За словами головного редактора, ця книга мотивуватиме дівчат і жінок, які втрапили в халепу, повірити в себе і рухатися вперед до здійснення мрій.

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      Автор: Книги для гурманів
      Теги: Публікації Книги
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