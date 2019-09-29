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      Форум видавців: 12 книг, які точно варто прочитати

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      12 книг до осінніх днів з чаєм
      12 книг до осінніх днів з чаєм / Unsplash

      На Форумі видавців-2019 у Львові можна було придбати новинки у різних жанрах і стилях. Одними з головних новинок стали книги Мішель Обами, Ельчіна Сафарлі і Джен Сінсеро.

      "Становлення" | Мішель ОбамаОбамаМішель Обама стала однією з найзнаковіших жінок нашої епохи. Як перша леді Сполучених Штатів Америки – перша афроамериканка, яка виступила в цій ролі, – вона допомогла створити найгостинніший Білий дім в історії, а також зарекомендувала себе як впливову захисницю жінок і дівчат у США й по всьому світі, кардинально змінюючи способи, завдяки яким сім'ї ведуть здорове й активне життя, паралельно підтримуючи свого чоловіка, коли він вів Америку через кілька її найгостріших моментів. А ще вона розбила Carpool Karaoke і виховала двох невибагливих доньок під пильним наглядом ЗМІ.

      У мемуарах Мішель Обама запрошує читачів у свій світ, розповідаючи про події, які її сформували – від дитинства в Південному Чикаґо до років її керівництва, поєднуючи роботу і материнство за найвідомішою у світі адресою. Відверто і дотепно вона описує свої тріумфи і розчарування як публічні, так і особисті, розповідає свою яскраву історію, як вона це пережила – своїми словами, невгамовно кидаючи виклик очікуваням, надихаючи нас робити це саме.

      Мотиваційна література: Книга, яку "розмели" українські читачі: як починали герої "Big Money. Принципи перших"

      "Мить піднесення" | Мелінда Ґейтсмить піднесення"Мить піднесення" – це терміновий заклик до сміливості й рішучості. Дебют Мелінди Ґейтс – вчасний і необхідний заклик до дії з розширення прав і можливостей жінок. Упродовж останніх двадцяти років Мелінда Ґейтс виконувала важливу місію – скрізь відшукувала людей із невідкладними потребами. На цьому шляху для неї стало очевидним одне: якщо хочеш піднесення суспільства, потрібно припинити принижувати жінок.

      "SPQR: Історія Стародавнього Риму" | Мері Берд

      історія стародавнього римуДавній Рим був величним містом навіть за сучасними мірками, що широко розкинувся по долині, налічував понад мільйона мешканців. Це місто – "суміш розкоші і бруду, свободи і експлуатації. Рим був опорою могутності імперії, що простягалася від Іспанії до Сирії.

      Як же все це виникло з того, що колись було незначним селом в центральній Італії?". У "S.P.Q.R." всесвітньо відома класицистка Мері Берд розповідає про безпрецедентне зростання цивілізації, яка навіть дві тисячі років по тому продовжує формувати багато наших фундаментальних уявлень про владу, громадянство, відповідальність, політичне насилля, імперію, розкіш і красу.

      "Пиши, скорочуй" | Максим Ільяхов, Людмила Саричевапиши скорочуйМаксим Ільяхов і Людмила Саричева на конкретних прикладах демонструють, що добре, а що ні в інформаційних, рекламних, журналістських і публіцистичних текстах. Як писати листи, на які відповідатимуть, і розсилки, від яких не відписуватимуться. Як створювати дієві й коректні рекламні оголошення. Як викладати думки стисло, чітко та переконливо, без мовного сміття, фальші й штампів. Дотримуючись рекомендацій, викладених у книзі, навчитеся писати зрозуміло та захопливо, так, аби вам повірили. Для копірайтерів, авторів, редакторів, дизайнерів, програмістів, менеджерів, підприємців, керівників, службовців і всіх, хто працює з текстом.

      "Голос" | Крістіна Далчердалчер"Голос" – це історія про світ, де в жінок більше немає голосу. Раніше середньостатистична людина говорила по 16 тисяч слів щодня, та нині жінки мають право виголосити лише сотню. Сто слів на день. Не більше. Це кількість, яку доктор Джин Макклеллан та інші жінки мають право вимовляти щодня. Бодай одним словом більше – і сотні вольтів електрики прокотяться венами будь-якої жінки, яка наважиться його вимовити. Це правило нового уряду. У той день, коли уряд ухвалює нові закони для всіх жінок, Джин просто не може в це повірити. Це не може статися тут. Не в Америці. Не в сучасному світі. Утім так є. І так триватиме доти, доки одна жінка не вступає в боротьбу, щоб захистити право голосу всіх інших.

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      "Не нюнь. Просто, трясця йому, зроби це!" | Джен Сінсеро

      Сінсеро

      Джен Сінсеро – авторка бестселерів за версією New York Times і мотиваційний коуч. Її книгу "Не нюнь" перекладено понад 25 мовами. На сьогоднішній день у світі продано понад 3 млн примірників, а популярність авторки дедалі зростає. Сінсеро порівнює роботу над вмотивованістю та впевненістю у собі з візитами до спортзалу – регулярними та незмінними.

      Успіх – це не галочка, яку можна поставити та розлягтися з пивом на дивані, це – спосіб буття та зростання. Авторка дає читачеві дружнього копняка та мотивує змінити життя. Рекомендовано читати по кілька сторінок на день або відкривати на випадковій сторінці тоді, коли в житті дуже потрібен цілющий штурхан.

      "Недільна мудрість: осяяння, що змінюють життя" | Опра Вінфрі 

      опра

      Опра Вінфрі зізнається, що "Задушевна неділя" це саме те телевізійне шоу, для якого вона була народжена. До книжки увійшли теми з найзначиміших розмов між Опрою і кимось з найбільш шанованих ідейних лідерів, запрошених на передачу. Книга оздоблена чудовими світлинами, багато з яких було зроблено у власному помешканні Опри в Каліфорнії, і де знімалися епізоди шоу "Задушевна неділя". Книжка "Недільна мудрість" обіцяє стати пам'ятним подарунком, що допоможе читачам піти назустріч дивовижним можливостям.

      "Життя до народження" | Катаріна Вестре

      життя до народження

      У книзі "Життя до народження" норвезька авторка Катаріна Вестре розповідає історію дива появи нової люди від зачаття до народження, від першої клітини до дев'яти місяців по тому, коли ця людина нарешті з'являється на світ Божий. Чи знаєте ви, що на початку XX століття вислів "кролик помер" означав, що жінка вагітна? Або те, що крихітний морської черв'як bonellia viridis проводить усе своє життя у своїй же самці, будучи її особистим донором сперми? Це лише два з дуже незвичайних і вражаючих фактів, які ви знайдете в книзі Катаріни Вестре, яка розповідає все про дивовижний процес розвитку людини в утробі матері.

      "Мадонна (Життя Мадонни)" | Лоренза Тонані, Сильвія К

      Мадонна

      Перша біографія Мадонни у вигляді ілюстрованої книжки. Мінлива, завжди на видноті, фанатично професійна, Мадонна здійснювала карколомні повороти в кар'єрі й узагалі в музичній культурі, чергуючи інтуїцію і ретельно розрахований ризик. Королева світової поп-музики – головна героїня ілюстрованої книги, в якій простежується біографія зірки через мальовничі образи й уяву.

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      "Сара" (Життя Сари Джессіки Паркер) | Лоренза Тонані, Роберта Дзета

      Сара Джесіка Паркер

      Біографія Сари Джессіки Паркер, представлена у формі книжки з ілюстраціями. Головна роль Керрі Бредшоу в телесеріалі "Секс у великому місті" принесла Сарі Джессіці Паркер світову славу і долю, яку важко уявити. Після закінчення зйомок серіалу Сара Джессіка Паркер продовжувала свою кар'єру актриси, водночас втілюючи кілька своїх проектів з гуманітарних питань, культури та бізнесу.

      "Внутрішня інженерія. Керівництво з йоги, що приведе вас до радості" | СадхґуруйогаУ цій революційній книзі Садхґуру розповідає історію свого пробудження: від хлопчика, який мав надзвичайну близькість з природою, до молодого шибайголови, який перетнув Індійський континент на мотоциклі. Мудрість цієї доступної, глибокої і захопливої книжки пропонує читачам випробувані часом новітні і живі методики йоги. "Внутрішня інженерія" презентує революційний шлях роздумів про наше існування, діяльність і призначення, книжка дає людині можливість досягти справжньої радості життя.

      "Дім, де жевріє світло" | Ельчін СафарліСафарлі"...я бачу в цих словах істину – вони про справжню любов, про любов на все життя, про те, що така любов насправді є. І щоб її відшукати, не треба нікуди їхати, достатньо повернути ключ у замку: обіймати міцно-міцно, радіти тому, що стрічаєш у новому дні, й уміти віднаходити спокій. Немов сидиш на березі липневого моря із заплющеними очима, але з відкритим серцем. Коли ти зустрінеш і пізнаєш себе, то зустрінеш і пізнаєш того, з ким захочеться заспівати улюблених пісень і заварити не одне горнятко кави".

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      Автор: Книги для гурманів
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Новини культури Книги Форум видавців у Львові
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