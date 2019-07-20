Лікар Бен Лінч дає поради як "замочити і відіпрати" забруднені гени

Якщо вам скажуть, що гени можуть "забруднитися", як сорочка чи джинси, а ваше життя та здоров'я безпосередньо залежать від того, як часто ви влаштовуєте їм "велике прання"? Багато десятиліть вважали, що ми не можемо впливати на гени, що наша спадковість – це камінь, який рано чи пізно притисне нас, хоч що ми робитимемо. Однак це не зовсім так.

Точніше, зовсім не так. Автор цієї книги – лікар Бен Лінч вважає, що гени "заряджають пістолет", однак не факт, що він вистрелить.

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А що ви знаєте про гени?

Доктор медицини, біолог Бен Лінч заграє з читачами яскравими метафорами і простими словами для пояснення цієї складної теми – генетика. Він буквально пропонує "замочити і відіпрати" наші забруднені гени.

Для інформації: наукова назва цього явища – генетичний поліморфізм, іншими словами – генетична варіація. Такі гени присутні у кожної людини і можуть завдати значної шкоди нашому тілу і головному мозку. Вони "вирішують", чи будете ви гладкими або стрункими, пасивним або активними, сумним або життєрадісними, тривожним або спокійними.

Деякі гени з "набутим забрудненням"

У генетиці цей процес називається експресією генів. Це те, як гени поводяться під впливом навколишнього середовища, дієти, вашого способу життя і психоемоційного стану. Залежно від цього процесу ви можете бути здоровим, енергійним і сяючим. Або, навпаки, у вас може з'явитися незліченна кількість неприємних симптомів – таких, як ожиріння, тривожні розлади, депресія, акне, головний біль, швидка стомлюваність, біль в суглобах, погане травлення. Якщо ваші гени візьмуть курс на серйозне "забруднення", то ви ризикуєте зіткнутися з більш серйозними проблемами: аутоімунні захворювання, діабет, хвороби серця і рак.

Надайте генам збалансоване харчування і відповідний їм спосіб життя – і вони не будуть брати курс на "забруднення"; відповідно, у вас з'явиться можливість поліпшити своє здоров'я, в тому числі ментальне, і життя в цілому.

Трохи нижче наведені сім "забруднених" генів, наша "мішень". Доктор Лінч відібрав саме їх, тому що дані поліморфізми часто зустрічаються, добре вивчені і мають сильний вплив на організм. Якщо ці хлопці "забруднені" (причому не важливо, "забруднені" вони від народження або це сталося протягом життя), то і з іншими генами можуть виникнути проблеми. До того ж , деякі гени дуже важко "очистити". Але не ці сім, які як раз успішно піддаються очищенню за допомогою змін раціону і способу життя.

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1. MTHFR, the Methylation Master Gene MTHFR, – головний ген, відповідальний за метилювання.

Цей ген відповідає за метилювання – важливий процес, від якого залежать реакція організму на стрес, перебіг запальних процесів, вироблення енергії, імунні реакції, хімічні процеси головного мозку, детоксикація, вироблення антиоксидантів, оновлення клітин і експресії генів.

Коли MTHFR "забруднений" від народження:



• Позитивний вплив: енергійність, пильність, працездатність, концентрованість уваги, хороші процеси регенерації ДНК, мала ймовірність появи раку товстої кишки.



• Негативний вплив: депресія, тривожні розлади, аутоімунні хвороби, серцево-судинні захворювання (серцеві напади, інсульти, тромбози), мігрень, висока ймовірність появи раку шлунку, аутизм, важка вагітність, синдром Дауна, вроджені дефекти.

2. COMT – ген, в якому вирішують ОНП (однонуклеотидний поліморфізм), чи бути вам зосередженим і бадьорим або спокійним.

COMT і його ОНП роблять сильний вплив на настрій, концентрацію уваги і вироблення організмом естрогену. Від кількості цього гормону залежать жіночий менструальний цикл, утворення фіброзних пухлин і розвиток деяких видів раку.

Коли COMT "забруднений" від народження:



• Позитивний вплив: зосередженість, енергійність, уважність, хороший настрій, здорова шкіра.

• Негативний вплив: дратівливість, безсоння, тривожні розлади, фіброзні пухлини, мігрень, ПМС, нетерплячість, схильність до шкідливих звичок.

3. DAO, ОНП якого роблять вас гіперчутливим до їжі і токсинів.

Забруднений DAO підсилює реакцію організму на гістамін. Гістамін міститься в їжі та напоях і виробляється деякими кишковими бактеріями, впливаючи на чутливість до певних інгредієнтів і викликаючи алергічні реакції.

Коли DAO "забруднений" від народження:



• Позитивний вплив: знаючи, які саме продукти викликають у вас алергію, ви можете виключити їх зі свого раціону до того, як вони приведуть до ряду серйозних проблем.



• Негативний вплив: чутливість до їжі, ускладнення під час вагітності, синдром підвищеної кишкової проникності ( "синдром дірявого кишечника"), алергічні реакції, ризик розвитку більш важких захворювань, наприклад аутоімунних.

4. MAOA, який пояснює різкі зміни настрою і нездорову тягу до вуглеводів.

Цей ген управляє рівнем вмісту дофаміну, норадреналіну і серотоніну. А це головні гормони мозку, що впливають на настрій, концентрацію, енергію, схильність до шкідливих звичок, впевненість в собі і якість сну.

Коли MAOA "забруднений" від народження:



• Позитивний вплив: сильні типи темпераменту, впевненість, висока працездатність і концентрація, позитивне мислення.



• Негативний вплив: перепади настрою, ненормальна тяга до вуглеводів, дратівливість, головні болі, безсоння, шкідливі звички.

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5. GST/GPX: викликають труднощі з детоксикацією організму.

"Брудний" GST/GPX впливає на здатність організму позбавлятися від токсинів.

Коли GST/GPX "забруднений" від народження:



• Позитивний вплив: ви самі можете вчасно зрозуміти, які хімікати не переносите. Завдяки цьому шкідливі речовини не встигнуть завдати серйозної шкоди вашому здоров'ю. Також в разі розвитку ряду захворювань хіміотерапія принесе вам значно більший лікувальний ефект, ніж іншим людям.



• Негативний вплив: гіперчутливість до потенційно шкідливим хімікатів. Розвиток різного роду реакцій, починаючи від ледь помітних симптомів, закінчуючи серйозними аутоімунні захворювання і рак. Також можливе пошкодження ДНК – це збільшує ризик виникнення раку.

6. NOS3: створює проблеми з серцем.

NOS3 впливає на вироблення організмом окису азоту, який, в свою чергу, впливає на такі процеси, як кровообіг і формування кровоносних судин.

Коли NOS3 "забруднений" від народження:



• Позитивний вплив: уповільнене формування кровоносних судин (ангіогенез) у хворих на рак. Цей процес гальмує розвиток захворювання.



• Негативний вплив: головні болі, високий тиск, схильність до серцевих захворювань, серцевих нападів і недоумства.

7. PEMT, ген, відповідальний за клітинні мембрани і печінку.

Цей ген впливає на здатність організму виробляти фосфатидилхолін – компонент, необхідний для нормального функціонування клітинних мембран, викиду жовчі, м'язового здоров'я і розумового розвитку.

Коли PEMT "забруднений" від народження:



• Позитивний вплив: добре протікає процес метилування, позитивна реакція організму на хіміотерапію.



• Негативний вплив: хвороби жовчного міхура, надлишковий бактеріальний ріст у тонкій кишці (SIBO), складна вагітність, "слабкі" клітинні мембрани, м'язовий біль.

У своїй книзі доктор Лінч надає спеціальні анкети, за якими читач самостійно і без аналізів зможе зрозуміти, які гени потребують підтримки, а де і не зовсім "чисто". А ще, надає унікальні інструкції по "відбілюванню" плям, розповідає про поєднання продуктів, вибір і спосіб обробки, про використання харчових добавок і здоровий спосіб життя.

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