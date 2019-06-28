Книжкове літо: 7 новинок для відпустки

В гори чи до океану? Тривала подорож до екзотичної країни чи класичний відпочинок на березі Чорного моря? Так, це все про літо і про відпустку. Яку країну обрати – вирішувати вам. А от щодо того, яку книгу взяти з собою – пропонуємо новинки, які вартують уваги.

"Конґо. Реквієм" Жан-Крістоф Ґранже



Жан-Крістоф Гранже, який нещодавно вразив своїх прихильників неймовірним трилером "Лонтано", у новому романі "Конґо Реквієм" занурює читача в атмосферу жахаючого розслідування низки загадкових ритуальних убивств. Вони як дві краплі води схожих на ті, що колись скоював у Конго відомий серійний убивця на прізвисько Людина-цвях.

Ерван Морван, син та спадкоємець Морвана-старшого, у пошуках нитки Аріадни, що виведе поліцію на підозрюваного, кидається у конголезькі джунглі. Як завжди у Гранже, "Конґо Реквієм" – це роман дії та одночасно роман сильних пристрастей, де застаріла ненависть, невгамовна жага помсти є зворотнім боком любові. Батьків не обирають, проте диявол навмисно обрав родину Морван, і загибель ватажка клану лише розпалила смертельну гонку.

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"Самурай без меча" Кітамі Масао

У будь-які часи амбітній людині не обов'язково брати в руки меч або зброю. Розум, вивчення та аналіз свого оточення, ефективні власні стратегії перемоги у конфліктах глобального масштабу можуть творити чудеса. Кітамо Масао, автор книги, описує час Епохи Воєн, коли світом правив хаос і проливалися ріки крові. У такі часи єдиним законом є закон меча. Але простому непримітному хлопцю Хідейосі, обділеному зростом, силою та статусом у соціумі, вдалося перехитрити супротивника і стати правителем нації. Командувач величезних армій своїм прикладом допоможе будь-кому досягти перемог у житті та в бізнесі.

"Про що мовчать" Таня Касьян

Ця книга про жінок, чиї історії для більшості оповиті стереотипними уявленнями. Що відчуває жінка, яка розуміє, що її назавжди паралізувало? Чого найбільше боїться безпритульна? Чому тільки після сімнадцяти років перебування у монастирі черниця наважується піти з нього? Як живе жінка після зґвалтування у віці шести років? 13 історій, які назавжди змінять ваше сприйняття дійсності. Багато зізнань, сліз, розмов із психологом... У ваших руках книга, переповнена емоціями та бажанням викорінити стигму з нашого суспільства.

"Методика раннього розвитку Монтессорі від 6 місяців до 6 років" Вікторія Дмітрієва

Усі без винятку батьки мріють про те, щоб їхній малюк став успішною і впевненою у собі людиною. Однак недостатньо просто мріяти, потрібно самим про це подбати! Найпопулярніша у світі й перевірена часом методика Марії Монтессорі допоможе виростити вільну, творчу, гармонійну особистість. Ця методика подобається батькам і педагогам, позаяк не вимагає багато часу для занять з дитиною, а корисні іграшки легко зробити власноруч із підручних засобів.

У книзі детально описані способи організації середовища для розвитку малюка від перших днів його життя, ігри та вправи, які не лише навчають дитину, але й тішать її.

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"Жири на дієті" Джозеф Меркола

Доктор Джозеф Меркола ось уже кілька десятків років є провідником у здорове життя. Його остання книга – це справжній шедевр, що став результатом багаторічної наукової і практичної діяльності. Наслідуючи запропоновані тут поради, можна легко знизити масу тіла, відновити сили і навіть попередити різні хронічні захворювання, зокрема хвороби серця, діабет і, можливо, рак.

Книга обов'язкова для прочитання усім, хто хоче привести до ладу своє тіло і позбавитися від хронічних захворювань. Адже в ній не просто пояснюють, чому жири як головні джерела енергії поліпшують здоров'я і запобігають багатьом хронічним захворюванням, але і допомагає читачам крок за кроком назавжди змінити своє життя. Доктор Меркола пропонує нам науково обґрунтовані спростування шаблонів, що склалися, і простягає своїм читачам руку допомоги у боротьбі за міцне здоров'я.

"Утеча на Захід" Мохсін Хамід

Утеча на Захід – глибоко особиста книга, в якій ідеться про незабутню історію кохання, вірність та мужність, що існує поза часом. У час громадянських протиріч зустрічаються двоє – Надья та Саїд. Коли місто зайнялося вибухами, закохані вирішують залишити свою батьківщину. Вони знайшли двері, які можуть врятувати їх від жорстокості, терору та безнадії. Проте від себе не втечеш…

"Внутрішня інженерія" Садхґуру

У цій революційній книзі Садхґуру розповідає історію свого пробудження: від хлопчика, який мав надзвичайну близькість з природою, до молодого шибайголови, який перетнув Індійський континент на мотоциклі. Мудрість цієї доступної, глибокої і захопливої книжки пропонує читачам випробувані часом новітні і живі методики йоги. "Внутрішня інженерія" презентує революційний шлях роздумів про наше існування, діяльність і призначення, книжка дає людині можливість досягти справжньої радості життя.

До мурах: Незряча дівчинка з Черкас написала власну книгу: мотивуюча історія