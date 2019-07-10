7 книжкових новинок липня, про які варто знати

"Мить піднесення" – це терміновий заклик до сміливості й рішучості. Дебют Мелінди Ґейтс – вчасний і необхідний заклик до дії з розширення прав і можливостей жінок. Упродовж останніх двадцяти років Мелінда Ґейтс виконувала важливу місію – скрізь відшукувала людей із невідкладними потребами. На цьому шляху для неї стало очевидним одне: якщо хочеш піднесення суспільства, потрібно припинити принижувати жінок.

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Однією з рецензентів, які першими отримали нагоду прочитати текст книги, стала відома пакистанська правозахисниця Малала Юсуфзай:

Мелінда Ґейтс багато років працювала поряд із жінками з різних куточків Землі. Ця книга окреслює її власне становлення як феміністки та відзначає тих, хто надихав її впродовж цього часу. Це доречний у наш час маніфест за рівноправ'я в суспільстві, за те, щоб жінки цінувалися і були визнані в усіх сферах життя. Та понад усе, це заклик до єдності, інклюзії та підтримки взаємозв'язків. Зараз ми його потребуємо, як ніколи.

Забруднені гени | Бен Лінч

Якщо вам скажуть, що гени можуть "забруднитися", як сорочка чи джинси, а ваше життя та здоров'я безпосередньо залежать від того, як часто ви влаштовуєте їм "велике прання"? Багато десятиліть вважали, що ми не можемо впливати на гени, що наша спадковість – це камінь, який рано чи пізно притисне нас, хоч що ми робитимемо. Однак це не зовсім так. Точніше, зовсім не так. Автор цієї книги – лікар Бен Лінч вважає, що гени "заряджають пістолет", але не обов'язково, що курок колись зведуть.

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