7 книжкових новинок липня, про які варто знати
У розмаїтті книжкових новинок так просто загубитися... Тож ми зібрали найцікавіші художні переклади та нон-фікшн літературу, яку варто купувати у липні.
Мить піднесення | Мелінда Ґейтс
"Мить піднесення" – це терміновий заклик до сміливості й рішучості. Дебют Мелінди Ґейтс – вчасний і необхідний заклик до дії з розширення прав і можливостей жінок. Упродовж останніх двадцяти років Мелінда Ґейтс виконувала важливу місію – скрізь відшукувала людей із невідкладними потребами. На цьому шляху для неї стало очевидним одне: якщо хочеш піднесення суспільства, потрібно припинити принижувати жінок.
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Однією з рецензентів, які першими отримали нагоду прочитати текст книги, стала відома пакистанська правозахисниця Малала Юсуфзай:
Мелінда Ґейтс багато років працювала поряд із жінками з різних куточків Землі. Ця книга окреслює її власне становлення як феміністки та відзначає тих, хто надихав її впродовж цього часу. Це доречний у наш час маніфест за рівноправ'я в суспільстві, за те, щоб жінки цінувалися і були визнані в усіх сферах життя. Та понад усе, це заклик до єдності, інклюзії та підтримки взаємозв'язків. Зараз ми його потребуємо, як ніколи.
Забруднені гени | Бен Лінч
Якщо вам скажуть, що гени можуть "забруднитися", як сорочка чи джинси, а ваше життя та здоров'я безпосередньо залежать від того, як часто ви влаштовуєте їм "велике прання"? Багато десятиліть вважали, що ми не можемо впливати на гени, що наша спадковість – це камінь, який рано чи пізно притисне нас, хоч що ми робитимемо. Однак це не зовсім так. Точніше, зовсім не так. Автор цієї книги – лікар Бен Лінч вважає, що гени "заряджають пістолет", але не обов'язково, що курок колись зведуть.
Big money | Євгеній Черняк
Генрі Форд завжди уникав запитань про перший мільйон і готовий був розповідати про що завгодно, крім того, як він його заробив. Майже будь-який підприємець зі списку Forbes скаже, що історія його перших капіталів прихована в 1990-х і запропонує поговорити про поточні успіхи. Герої цієї книги – не з таких. Їхні статки – від декількох до сотень мільйонів доларів. В їхніх компаніях працюють тисячі людей, а послугами цих компаній користуються десятки мільйонів людей з усього світу.
Кожен з них чесно і відкрито розповідає як заробив перший мільйон, яких помилок він припустився на своєму життєвому шляху, які висновки з них зробив і які навички отримав.
Кожний розділ – це відверті історії від першої особи, більшість з яких публікуються вперше. Кожний розділ – це набір правил життя і бізнесу, які принесли авторам цієї книги десятки мільйонів доларів. Кожний розділ – тільки по суті, без води і мотиваційної нісенітниці.
Адміністратор INSTAGRAM 2.0 | Дмитро Кудряшов, Євген Козлов
Ти тримаєш в руках книгу, в основі якої лежить програма найдорожчого в історії тренінгу з дистанційної роботи – "Професія адміністратор Instagram". Дорожчої програми немає на всьому російськомовному просторі, але така ціна виправдана результатами, які розривають всі кордони можливого. По-перше, це рекордна ефективність програми, бо 96% учасників починають заробляти, не закінчивши навчання. По-друге, це загальнодоступна професія, адже її здобули люди з 637 міст, більше 55 країн, у віці 17-56 років. По-третє, від прибутків учасників перехоплює подих! Адже із кожного тренінгу у нас виходить декілька мільйонерів. Це не чарівна пігулка, хоча має саме такий вигляд. Доведеться як мінімум купити цю книгу та прочитати її. Чи як максимум пройти цей шлях та приєднатися до спільноти вільних та задоволених адміністраторів.
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За покликом серця | Томас Морріс
Ця розповідь відкриває нам очі на героїчних піонерів кардіохірургії і заснована на одинадцяти операціях на серці. Томас Морріс у своїй книзі розказує про свої значущі одинадцять операцій, про тріумф, зухвалу хоробрість, чванливу пихатість, заздрість і конкуренцію, надзвичайну майстерність. Книга "За покликом серця" дає нам змогу заглянути через плече хірурга, щоб побачити як всередині працює серце і чому воно відмовляє. В книжці описано як людські історії, так і історії прийняття ризикованих рішень, які, проте, врятували мільйони життів.
Мадона | Лоренза Тонані, Сильвія К
Перша біографія Мадонни у вигляді ілюстрованої книжки. Мінлива, завжди на видноті, фанатично професійна, Мадонна здійснювала карколомні повороти в кар'єрі й узагалі в музичній культурі, чергуючи інтуїцію і ретельно розрахований ризик. Королева світової поп-музики – головна героїня ілюстрованої книги, в якій простежується біографія зірки через мальовничі образи й уяву. Ця книга – перша в серії "Крізь терни до зірок".
Сара | Лоренза Тонані, Роберта Дзета
Біографія Сари Джессіки Паркер, представлена у формі книжки з ілюстраціями. Головна роль Керрі Бредшоу в телесеріалі "Секс у великому місті" принесла Сарі Джессіці Паркер світову славу і долю, яку важко уявити. Після закінчення зйомок серіалу Сара Джессіка Паркер продовжувала свою кар'єру актриси, водночас втілюючи кілька своїх проектів з гуманітарних питань, культури та бізнесу.
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