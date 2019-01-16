Книгоманам на замітку: новинки від видавництва "BookChef" на різні смаки

Цьогоріч видавництво "BookChef" активно працювало над світовими нон-фікшн бестселерами, а також художньою, діловою та дитячою літературою.

У 2019-му році видавництво продовжуватиме цю тенденцію, тому вже на початку нового року можна сміливо йти до книгарень по свіжу порцію цікавих новинок.

Лише протягом трьох місяців ми плануємо видати понад 20-ти нових книжок, серед яких знані бестселери від The New York Times.

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У січні має з'явитися книга Ольги Фем "Самоучитель із догляду шкіри №1". Також очікуємо в українському перекладі книгу Діани Акерман "Дружина доглядача зоопарку" (The Zookeeper's Wife: A War Story). У цьому приголомшливому і зворушливому романі авторка з блиском і нескінченним співчуттям до своїх героїв втілила історію війни і величі людського духу. Це справжня історія, в якій власники Варшавського зоопарку спромоглися зберегти сотні життів, переховуючи людей від нацистського переслідування.

Героїчне подружжя Жабинських під час Другої світової війни, в роки окупації Польщі Третім Рейхом, приховувало в розорених вольєрах людей з єврейського гетто і таким чином врятували близько трьохсот життів. За порятунок євреїв в 1965 р ізраїльський інститут Яд Вашем присвоїв подружжю титул Праведників світу. Серед врятованих була скульптор – Магдалена Гросс. У романі використані листи самої героїні Антоніни Жабинської.

"Рослинний парадокс. Кулінарна книга" (The Plant Paradox Cookbook) – друге видання відомого американського кардіолога Стівена Ґандрі, автора книги "Рослинний парадокс", (The Plant Paradox), яка стала бестселером у США, розгорнув справжню війну з томатами. Його наукове дослідження викликало такий резонанс серед лікарів і пацієнтів, що книга одразу була перекладена в багатьох країнах Європи та Азії.

Прихильники великої художньої прози до вподоби стане другий роман Ґузель Яхіної "Діти мої". А поціновувачі вишуканих страв зможуть насолодитися яскравими ілюстраціями і випробувати нові рецепти разом з книгою "Чизкейк всередині. Нехай кожен відчує себе кондитером!" відомої блогерки Вікторії Мельник.

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Також, у планах видавництва видання українською політичного роману "President is Missing", автором якого є екс-президент США Білл Клінтон (у співавторстві з відомим письменником Джеймсом Паттерсоном). До речі, це перший випадок, коли колишній президент США стає автором гостросюжетного роману. За словами Клінтона, в книзі детально описані подробиці життя у Білому домі: від боулінгу в підвалі до бігових доріжок у спальні президента.

Ще одна книга, яку рекомендує співзасновник компанії Microsoft і один із найбагатших людей світу (№2 за версією Forbes) Білл Ґейтс – книга журналіста The Wall Street Journal, володаря двох Пулітцерівських премій, Джона Каррейру "Bad Blood". Українською книга з'явиться у травні 2019.

Цікавих книжок для дітей буде не менше, ніж для дорослих – продовження серії захопливих і повчальних історій про тварин відомої британської письменниці Голлі Вебб – "Пухнасточка і жах у сніговому полоні" і "Руданчик – кошеня-безхатько". А також продовження серії про допитливу дівчинку – детектива Мейзі Хітчінз.