В Україні запустять новий книжковий проєкт #bestread

#bestread – це книжки, що варті часу підприємців, найціннішого ресурсу сучасного бізнесу.

Мета нового книжкового проєкту #bestread – об’єднати підприємницьку експертизу й успішний досвід книговидавництва. Це дасть змогу добирати літературу відповідно до потреб українського бізнесу, оптимізувати переклад, видання й розповсюдження.

У межах #bestread вийдуть друком книжки широкої тематики, що сприятимуть розвитку підприємницьких компетенцій, зокрема, лідерства й менеджменту. Це видання, що даватимуть нові сучасні знання з різних аспектів підприємницької діяльності, розбиратимуть кейси, історії компаній і біографії їхніх засновників, надихатимуть на підприємницьку діяльність і підвищуватимуть її престиж.



Марк Рендольф і "That Will Never Work: The Birth of Netflix and the Amazing Life of an Idea"

Партнери обиратимуть до видання найактуальніші світові бестселери з різних напрямків бізнес-знань, шукатимуть цікавих авторів в Україні і вже незабаром озвучать видавничі плани. Наразі відомо, що однією з перших книг, які вийдуть друком в рамках #bestread, буде книга "That Will Never Work: The Birth of Netflix and the Amazing Life of an Idea" – неймовірна історія становлення всесвітньо відомої компанії Netflix, яку розповідає співзасновник і перший генеральний директор Марк Рендольф.

Запуск нового книжкового проєкту #bestread проходить в рамках партнерства UFuture і видавництва BookСhef, які розпочинають спільне видання книжок, що сприятимуть розвитку підприємництва в Україні. Передбачається, що видання матимуть не лише паперову, але й електронну та аудіо-версії.

