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      В Україні запустять новий книжковий проєкт #bestread

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      Книга Марка Рендольфа вийде в #bestread однією з перших
      Книга Марка Рендольфа вийде в #bestread однією з перших / ЕРА

      #bestread – це книжки, що варті часу підприємців, найціннішого ресурсу сучасного бізнесу.

      Мета нового книжкового проєкту #bestread – об’єднати підприємницьку експертизу й успішний досвід книговидавництва. Це дасть змогу добирати літературу відповідно до потреб українського бізнесу, оптимізувати переклад, видання й розповсюдження.

      Варто прочитати: Вона мила туалети за 9 доларів на годину, написала книгу і стала відомою

      У межах #bestread вийдуть друком книжки широкої тематики, що сприятимуть розвитку підприємницьких компетенцій, зокрема, лідерства й менеджменту. Це видання, що даватимуть нові сучасні знання з різних аспектів підприємницької діяльності, розбиратимуть кейси, історії компаній і біографії їхніх засновників, надихатимуть на підприємницьку діяльність і підвищуватимуть її престиж.


      Марк Рендольф і "That Will Never Work: The Birth of Netflix and the Amazing Life of an Idea"

      Партнери обиратимуть до видання найактуальніші світові бестселери з різних напрямків бізнес-знань, шукатимуть цікавих авторів в Україні і вже незабаром озвучать видавничі плани. Наразі відомо, що однією з перших книг, які вийдуть друком в рамках #bestread, буде книга "That Will Never Work: The Birth of Netflix and the Amazing Life of an Idea" – неймовірна історія становлення всесвітньо відомої компанії Netflix, яку розповідає співзасновник і перший генеральний директор Марк Рендольф.

      Запуск нового книжкового проєкту #bestread проходить в рамках партнерства UFuture і видавництва BookСhef, які розпочинають спільне видання книжок, що сприятимуть розвитку підприємництва в Україні. Передбачається, що видання матимуть не лише паперову, але й електронну та аудіо-версії.

      Зверніть увагу: Форум видавців: 12 книг, які точно варто прочитати

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      Автор: Книги для гурманів
      Теги: Новини України Новини культури Книги
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