Ефективні способи утримати мотивацію і просуватися до своєї мети, або Просто "не нюнь!"
Авторка бестселерів за версією New York Times своєю книгою "Не нюнь. Просто, трясця Йому, зроби це!" допомагає читачам не загрузнути на півдорозі до мети і пояснює чому таке "застрявання" взагалі відбувається.
Джен Сінсеро – автор мотиваційних бестселерів, спікер, успішний бізнес-тренер. На початку 90-х років працювала на студії звукозапису CBS Records та організувала власний рок-гурт. Перша книга Джен – "Don't Sleep With Your Drummer". Друга книга авторки "The Straight Girl's Guide to Sleeping with Chicks" стала національним бестселером США.
Джен Сінсеро / Фото з відкритих джерел
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Джен допомогла великій кількості людей змінити на краще кар'єру та особисте життя: знайти рідну душу, заснувати бізнес своєї мрії чи заробити мільйон доларів...
Книга "Не нюнь. Просто, трясця Йому, зроби це!" нещодавно вийшла українською у видавництві Bookchef. Авторка поясню, що у момент постановки перед собою мети ми завжди натхнені і мотивовані, готові звернути гори і підкорювати незвідані землі. А ось коли справа доходить до того, щоб довго і наполегливо її добиватися – спокуса кинути все занадто велика. Книга "Не нюнь" пропонує багато ефективних способів утримати мотивацію і просуватися до своєї мети, ми вибрали кілька з них.
1. Залишайтеся в моменті. Часто для цього потрібно докладати неабияких зусиль. Навіть під час миття посуду, зосередьтеся на тому, як шумить вода, відчуйте стискання губки і скрип чистих тарілок.
2. Знайдіть людину, яка вже успішна в тому, до чого ви прагнете. Подумайте, як вона це зробила, вивчіть її шлях. Зрештою покличте цю людину на вечерю або найміть як консультанта. Не варто винаходити колесо заново, якщо у вас є можливість пройти протоптаною стежкою.
3. Подумайте про те, чого ви вже досягли. Людині властиво сприймати цілі, до яких вона вже колись дійшла як даність. Може якось ви приїхали підкорювати столицю з 200 доларами в кишені, а сьогодні у вас улюблена робота, квартира, машина чи навіть дача. Чи це не успіх? І не важливо, наскільки давно він був.
4.Віддавайте перевагу спілкуванню з людьми, які запалюють і мотивують вас. А ось контакти з так званими "енергетичними вампірами" варто обмежити. Не діліться з ними мріями і надіями і будьте зайняті кожного разу, коли вони хочуть з вами потеревенити.
5. Введіть у свій графік "день без ниття". Кожного разу, коли розумієте, що ось-ось почнете нити, зупиніться, видихніть і шукайте в цій ситуації урок або щось, за що ви могли б бути вдячним. Старанно дотримуйтеся цієї схеми цілий день і подивіться що з цього вийде.
6. Зробіть те, що відкладаєте вже цілу вічність. Купіть новий матрац або забронюйте будиночок в Карпатах на вихідні, зателефонуйте другові, з яким ви давно не бачилися і наведіть порядок в гаражі. Ці маленькі зміни можуть зробити ваше життя кращим вже сьогодні.
7. Переконайтеся, що кожне сьогоднішнє рішення перегукується з вашою метою. Нехай мета залишається для вас на першому місці, а ви направляйте всі думки, розмови і увагу на неї, створюючи ланцюжки послідовностей. Відвезти дітей в школу корисно для мети, бо поки вони не вдома, можна продуктивно і не відволікаючись працювати над її досягненням.
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