Ассистировал Червоненко российскому спортсмену. Это все происходило на фоне недавнего скандала с дисквалификацией украинской спортсменки Ольги Харлан.
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Гонки эксминистра в Италии
Евгений Червоненко выступал как штурман у россиянина Алексея Лукьянюка. Тот уехал из России в начале полномасштабного вторжения. Однако юридически он до сих пор остается гражданином страны-агрессорки. Для участия в гонках он использовал лицензию от автомобильной федерации Кипра.
Лицензию украинцу предоставил Президиум Автомобильной федерации Украины. Она недавно запретила украинским водителям участвовать в соревнованиях вместе с россиянами. Заявку на участие Червоненко подал перед решением Президиума, поэтому возникает парадокс. Сама же гонка состоялась уже когда решение вступило в силу.
Слухи о возвращении политика в гонку в команде с россиянином ходили давно. Выступление дуэта было довольно слабым – в итоговом протоколе шестого этапа чемпионата Европы экипаж занял лишь 30-ю позицию.
Скандалы вокруг Евгения Червоненко
- Червоненко известен своими пророссийскими высказываниями. К примеру, политик заявлял, что Украина не выживет без экономической поддержки Кремля и рассказывал о "процветании" Крыма во время оккупации.
- Также он распространял русские фейки. После обстрела россиянами катеров ВМСУ, Червоненко не ожидая официальных сообщений транслировать позицию Кремля. Он рассказывал использование "болванок", а затем заявил, что украинцы нарушили границу России.
- В апреле 2022 года Червоненко был замечен в Яремче – он кричал на сотрудников АЗС. Те отказались заправлять его бак полностью – тогда действовали еще ограничения.
- Несмотря на скандальность, ГУР вручили мужчине звание подполковника – уже в июне 2022 года.