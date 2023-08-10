Ассистировал Червоненко российскому спортсмену. Это все происходило на фоне недавнего скандала с дисквалификацией украинской спортсменки Ольги Харлан.

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Гонки эксминистра в Италии

Евгений Червоненко выступал как штурман у россиянина Алексея Лукьянюка. Тот уехал из России в начале полномасштабного вторжения. Однако юридически он до сих пор остается гражданином страны-агрессорки. Для участия в гонках он использовал лицензию от автомобильной федерации Кипра.

Лицензию украинцу предоставил Президиум Автомобильной федерации Украины. Она недавно запретила украинским водителям участвовать в соревнованиях вместе с россиянами. Заявку на участие Червоненко подал перед решением Президиума, поэтому возникает парадокс. Сама же гонка состоялась уже когда решение вступило в силу.

Слухи о возвращении политика в гонку в команде с россиянином ходили давно. Выступление дуэта было довольно слабым – в итоговом протоколе шестого этапа чемпионата Европы экипаж занял лишь 30-ю позицию.

Скандалы вокруг Евгения Червоненко