Асистував Червоненко російському спортсмену. Це все відбувалося на тлі нещодавнього скандалу з дискваліфікацією української спортсменки Ольги Харлан.
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Перегони ексміністра в Італії
Євген Червоненко виступав як штурман у росіянина Олексія Лукьянюка. Той виїхав з Росії на початку повномасштабного вторгнення. Проте юридично він досі залишається громадянином країни-агресорки. Для участі в перегонах він використав ліцензію від автомобільної федерації Кіпру.
Ліцензію українцю надала Президія Автомобільної федерації України. Вона ж нещодавно заборонила українським водіям брати участь у змаганнях разом з росіянами. Заявку на участь Червоненко подав до рішення Президії, тому виникає парадокс. Самі ж перегони відбулися вже коли рішення набрало чинності.
Чутки про повернення політика в перегони у команді з росіянином ходили давно. Виступ дуету був доволі слабким – в підсумковому протоколі шостого етапу чемпіонату Європи екіпаж посів лиш 30-ту позицію.
Скандали навколо Євгена Червоненка
- Червоненко відомий своїми проросійськими висловлюваннями. Наприклад, політик заявляв, що Україна не виживе без економічної підтримки Кремля та розповідав про "процвітання" Криму під час окупації.
- Також він поширював російські фейки. Після обстрілу росіянами катерів ВМСУ, Червоненко не очікуючи офіційних повідомлень почав транслювати позицію Кремля. Він розповідав використання "болванок", а потім заявив, що українці порушили кордон Росії.
- У квітні 2022 року Червоненка помітили у Яремче – він кричав на співробітників АЗС. Ті відмовилися заправляти його бак повністю – тоді ще діяли обмеження.
- Попри скандальність, ГУР вручили чоловіку звання підполковника – вже у червні 2022 року.