Военнослужащему было 47 лет. Защитника похоронили на Лычаковском кладбище. Церемония прощания прошла на площади Рынок.
Важно "Когда началась война, сразу махнул на передовую": в боях за Украину погиб Артур Асадов
Что известно о погибшем воине
Евгений Гулевич погиб на фронте еще 31 декабря вблизи Бахмута. Но до 28 марта его считали пропавшим без вести.
Евгений Гулевич погиб на фронте еще 31 декабря / фото Суспильне
Евгений Гулевич был журналистом, общественным деятелем, основателем и соавтором ряда важных культурных и издательских проектов.
Евгений в первые дни войны принял защиту Украины и боролся в составе 46-й отдельной бригады Десантно-штурмовых войск.
Образование мужчина получал на факультете журналистики ЛНУ имени Ивана Франко. В 2005 году окончил магистерскую программу по культурологии в этом же университете.
Евгений Гулевич работал в изданиях "Экспресс" и "Пост-Поступ". Позже был научным сотрудником, а позже возглавил Центр гуманитарных исследований ЛНУ имени Ивана Франко.
Также он занимался художественным и научным переводом, редактированием, культурологией, общественными художественно-исследовательскими практиками и инициативами.
У Евгения Гулевича остался брат.
Прощание с Евгением Гулевичем / фото Андрея Садового
Болезненные потери украинцев
- Недавно погиб командир роты огневой поддержки 49 ОМБр Артур Асадов. До войны юноша работал в Ukrainian Film Division.
- А в боях за Бахмут погиб 26-летний Андрей Воробкало. Он вернулся в Украину из Греции, чтобы защищать родную землю.
- Также на Востоке Украины в боях с российскими оккупантами погиб врач из Хоростова Ярослав Жебелюк. Украинскому воину был всего 31 год.
- Раньше на фронте погибла защитница Екатерина Ющенко. Несколько лет назад она вышла замуж во львовском госпитале за своего любимого – разведчика, который получил тяжелое ранение на фронте.