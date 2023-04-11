Военнослужащему было 47 лет. Защитника похоронили на Лычаковском кладбище. Церемония прощания прошла на площади Рынок.

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Что известно о погибшем воине

Евгений Гулевич погиб на фронте еще 31 декабря вблизи Бахмута. Но до 28 марта его считали пропавшим без вести.



Евгений Гулевич погиб на фронте еще 31 декабря / фото Суспильне

Евгений Гулевич был журналистом, общественным деятелем, основателем и соавтором ряда важных культурных и издательских проектов.

Евгений в первые дни войны принял защиту Украины и боролся в составе 46-й отдельной бригады Десантно-штурмовых войск.

Образование мужчина получал на факультете журналистики ЛНУ имени Ивана Франко. В 2005 году окончил магистерскую программу по культурологии в этом же университете.

Евгений Гулевич работал в изданиях "Экспресс" и "Пост-Поступ". Позже был научным сотрудником, а позже возглавил Центр гуманитарных исследований ЛНУ имени Ивана Франко.

Также он занимался художественным и научным переводом, редактированием, культурологией, общественными художественно-исследовательскими практиками и инициативами.

У Евгения Гулевича остался брат.

Прощание с Евгением Гулевичем / фото Андрея Садового

24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким погибшего воина.

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