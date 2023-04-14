Об этом говорится в указе президента №223 от 14 апреля.
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Отметим, что указом №222 президент уволил Сергея Дусика, занимавшего должность руководителя Центра спецопераций с мая 2020 года. До этого он возглавлял отдел Центра специальных операций "А" в Днепропетровской области.
Что известно о Евгении Хмаре
О новоназначенном руководителе Центра Евгения Хмару известно не так много В марте 2019 пятый президент Украины Петр Порошенко наградил подполковника Хмару орденом Даниила Галицкого за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, высокий профессионализм и примерное исполнение служебного долга безопасности Украины.
Кадровые перемены в СБУ
Ранее Владимир Зеленский утвердил назначение Сергея Андрущенко первым заместителем главы СБУ. Еще больше кадровых изменений в СБУ произошло в начале марта. Тогда Владимир Зеленский утвердил увольнение нескольких сотрудников Службы безопасности Украины. В частности было уволено:
- начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Федоров;
- начальник управления СБУ в Запорожской области Борис Безрукий;
- начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игоря Носка;
- начальника департамента хозяйственного обеспечения Александра Провоторова.