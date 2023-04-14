Про це мовиться в указі президента України №223 від 14 квітня.

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Зауважимо, що указом №222 президент звільнив Сергія Дусика, який обіймав посаду керівника Центру спецоперацій з травня 2020 року. Перед тим він очолював відділ Центру спеціальних операцій "А" у Дніпропетровський області.

Довідка. Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом - це окремий відділ СБУ, який виконує завдання із припинення терактів та дій, які загрожують безпеці держави, звільнення заручників, захоплення небезпечних злочинців, захисту учасників кримінального судочинства, працівників судів та правоохоронних органів, членів їхніх родин.

Що відомо про Євгенія Хмару

Про новопризначеного керівника Центру Євгенія Хмару відомо не так багато У березні 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко нагородив підполковника Хмару орденом Данила Галицького за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку з нагоди Дня Служби безпеки України.

Кадрові зміни у СБУ

Раніше Володимир Зеленський затвердив призначення Сергія Андрущенка першим заступником голови СБУ. Ще більше кадрових змін у СБУ відбулося на початку березня. Тоді Володимир Зеленський затвердив звільнення кількох співробітників Служби безпеки України. Зокрема було звільнено: