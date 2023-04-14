Про це мовиться в указі президента України №223 від 14 квітня.
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Зауважимо, що указом №222 президент звільнив Сергія Дусика, який обіймав посаду керівника Центру спецоперацій з травня 2020 року. Перед тим він очолював відділ Центру спеціальних операцій "А" у Дніпропетровський області.
Що відомо про Євгенія Хмару
Про новопризначеного керівника Центру Євгенія Хмару відомо не так багато У березні 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко нагородив підполковника Хмару орденом Данила Галицького за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку з нагоди Дня Служби безпеки України.
Кадрові зміни у СБУ
Раніше Володимир Зеленський затвердив призначення Сергія Андрущенка першим заступником голови СБУ. Ще більше кадрових змін у СБУ відбулося на початку березня. Тоді Володимир Зеленський затвердив звільнення кількох співробітників Служби безпеки України. Зокрема було звільнено:
- начальника управління СБУ у Сумській області Едуарда Федорова;
- начальника управління СБУ у Запорізькій області Бориса Безрукого;
- начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігоря Носка;
- начальника департаменту господарського забезпечення Олександра Провоторова.