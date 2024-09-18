Об этом сообщил историк, председатель Краевого Пластового Совета Юрий Юзич.

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Евгений Лемешенко погиб в Курской области

Евгений "Печенег" Лемешенко в детстве прошел обучение в военно-патриотическом клубе "Каскад". Он был тренером по рукопашному бою и победителем многих соревнований от фри-файта до казацких единоборств.

Евгений был руководителем ячейки пластового движения в Фастове, Киевской области. Также принимал участие во многих пластовых лагерей и тренировок, в частности в Холодном Яру.

В своей биографии Евгений написал: "Я составил свою пластовую присягу. Я уверен, что это только начало, буду менять мир к лучшему, лелеять украинские традиции и обычаи, смогу помочь развить ПЛАСТ, не сверну с выбранного пути!"

– сообщает Юрий Юзич.

Евгений Лемешенко с первых дней пошел защищать Украину, несмотря на то, что имел "бронь" как учитель. Сначала он присоединился к сообществу разведчиков, а впоследствии, пройдя сложный отбор, стал оператором ССО – командиром группы.

"Евгений погиб как настоящий патриот – защищая Родину и свою семью, – говорит воспитатель Юрий Пустовой.

Евгений Лемешенко погиб в Курской области / фото Юрий Юзич