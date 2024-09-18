В университете Гринченко рассказали, что Антон с первых дней участвовал в Революции достоинства. Впоследствии он защищал Украину в зоне АТО.

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До последней минуты боролся за независимость Украины

В университете парень изучал историю и археологию. Принимал активное участие в студенческой и научной жизни вуза.

"Еще в 2009 году, став студентом по специальности "История и археология", Антон Хаблов был активным участником студенческих конкурсов и научных конференций, участвовал в Турнире историков, достойно представляя нашу alma mater на Всеукраинском уровне, был председателем студенческого совета тогда еще Института общества, а затем – сотрудником отдела социально-гуманитарной работы Университета Гринченко", – сообщили на странице университета.

Как также рассказали на факультете общественно-гуманитарных наук университета Гринченко, несмотря на свою занятость, он участвовал в студенческом театре "Борисфен".

"На сцене Антон очаровывал своей игрой всю зрительскую аудиторию", – говорят там.

В декабре 2013 года Антон вместе со студентами отстаивал независимость Украины на Майдане, а впоследствии подписал контракт с Нацгвардией и стал участником боевых действий в зоне АТО.

Когда мы все вышли на Майдан в 2013 году, Антону выпала заслуженная честь нести флаг университета. Как учитель истории он не просто разбирался в роли личности в истории, но и сам без лишних колебаний брал на себя ответственность активной и инициативной личности,

– поделились воспоминаниями в университете.

После завершения контракта и до начала полномасштабного вторжения он работал в отделе кадров университета Гринченко.

С 24 февраля 2022 года и до последней минуты своего сердцебиения он боролся за независимость родной Родины, за свободу, за мирное будущее своих детей и всех детей Украины. Он был Воином! Мужественным, принципиальным, преданным своему делу, готовым помочь собратьям, готовым защищать честь и достоинство своего народа! В нашей памяти и наших сердцах он останется навсегда! Не хватит слов, чтобы передать всю боль от невосполнимой горькой утраты,

– написали в родном университете павшего воина.

В издании OBOZREVATEL добавили, что до 2023 года Антон воевал в рядах батальона Нацгвардии имени генерала Кульчицкого. В сентябре 2022 года он участвовал в освобождении городов Озерное, Богородичное и Святогорск, что в Донецкой области.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память...