Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. Он также показал соответствующее фото.

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Во львовской школе открыли сразу 9 таблиц погибшим выпускникам

Неописуемо высокая цена. Это одна из школ Львова – №78. Сегодня здесь открыли сразу 9 таблиц памяти выпускникам школы, которые погибли на войне,
– говорится в заметке.

Памятные таблицы установили погибшим воинам:

  • Виталию Федору,
  • Богдану Святошенко,
  • Степану Толопку,
  • Николаю Марчишину,
  • Юрию Гуку,
  • Артуру Головину,
  • Роману Денису,
  • Владимиру Смыку,
  • Степану Полулященко.

В школе №78 открыли 9 мемориальных таблиц героям, погибших на войне / Фото Андрея Садового