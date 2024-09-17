Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. Он также показал соответствующее фото.
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Во львовской школе открыли сразу 9 таблиц погибшим выпускникам
Неописуемо высокая цена. Это одна из школ Львова – №78. Сегодня здесь открыли сразу 9 таблиц памяти выпускникам школы, которые погибли на войне,
– говорится в заметке.
Памятные таблицы установили погибшим воинам:
- Виталию Федору,
- Богдану Святошенко,
- Степану Толопку,
- Николаю Марчишину,
- Юрию Гуку,
- Артуру Головину,
- Роману Денису,
- Владимиру Смыку,
- Степану Полулященко.
В школе №78 открыли 9 мемориальных таблиц героям, погибших на войне / Фото Андрея Садового