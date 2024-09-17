Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. Он также показал соответствующее фото.

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Во львовской школе открыли сразу 9 таблиц погибшим выпускникам

Неописуемо высокая цена. Это одна из школ Львова – №78. Сегодня здесь открыли сразу 9 таблиц памяти выпускникам школы, которые погибли на войне,

– говорится в заметке.

Памятные таблицы установили погибшим воинам:

Виталию Федору,

Богдану Святошенко,

Степану Толопку,

Николаю Марчишину,

Юрию Гуку,

Артуру Головину,

Роману Денису,

Владимиру Смыку,

Степану Полулященко.

В школе №78 открыли 9 мемориальных таблиц героям, погибших на войне / Фото Андрея Садового