О печальной вести сообщила на своей странице в Facebook Кременецкая община. Прощание с Героем состоится 18 сентября в Кременце Тернопольской области.

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Что известно о смерти Героя

Олег Ляхович проходил службу в зенитно-ракетном отделении. На момент смерти ему было 44 года.

Любимый братик, покойся с Богом! Ты наш Герой!,

– написала в Facebook сестра погибшего.

Ляхович был инспектором пограничной службы третьей категории. Он выполнял обязанности номера обслуги первой группы ПЗРК в первом зенитно-ракетном отделении пограничной зенитно-ракетной заставы третьей пограничной комендатуры быстрого реагирования.

Жизнь защитника оборвалась на фронте в Луганской области. Прощание с воином состоится 18 сентября в его родном городе.

"Выражаем соболезнования родным, близким и всем кто знал Героя Олега! Вечная память и слава украинскому воину, который защищал Родину и каждого из нас!", – говорится в сообщении общины.