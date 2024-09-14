Организация "Общественная стража" сообщила, что Герой был ранен 4 мая 2024 года. У Ярослава остались жена Светлана и сын Константин.

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Что известно о смерти Героя

Тяжелая и невосполнимая потеря! Сегодня, 12 сентября 2024 года, в госпитале после тяжелого ранения на фронте и длительного лечения отошел в Вечность Ярослав Антоняк,

– говорится в сообщении.

Ярослав Антоняк / Фото ОО "Общественная стража"

В общественной организации рассказали, что Ярослав Антоняк родился 29 ноября 1981 года во Львове. Он получил образование на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко и в КНЭУ имени Вадима Гетьмана, став магистром права и международной экономики.

Также Ярослав был инициатором и автором многочисленных национально-патриотических издательских и видеопроектов.

С начала национального возрождения участвовал в лагерях Союза украинской молодежи, был участником Революции Достоинства и награжден знаком отличия "Гвардия революции" (Железный крест Майдана).

Антоняк работал на Львовской региональной таможне и был частным предпринимателем. С первых дней российско-украинской войны активно занимался волонтерством, основал ОО "Общественная стража", "Помоги фронту" и присоединился к другим волонтерским инициативам.

С 2014 по 2019 год он был советником председателя СБУ. С началом полномасштабного вторжения России в Украину добровольно вступил в ряды 103 бригады Территориальной обороны ВСУ, где служил лейтенантом.

4 мая 2024 года получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. Несмотря на более чем четырехмесячную борьбу врачей за его жизнь, сложность полученных травм оказалась слишком большой, и, к сожалению, Ярослав Антоняк умер.

О трагической потере также сообщил политик Олег Медуница.

"Когда у друзей погибают сыновья, трудно сочувствовать. Сразу представляешь себя в подобной ситуации. Представляешь боль, эмоции... Но ты представляешь, а они переживают это прямо сейчас. Держись, друг Юрко Антоняк, твой сын жил, как герой, и умер как герой. На щите! Прими соболезнования. Пусть с Богом покоится", – написал он.

У Героя остались жена и сын. Во Львовской ОВА сообщили, что прощание с Героем состоится сегодня, 14 сентября.