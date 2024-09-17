Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Він також показав відповідне фото.

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У львівській школі відкрили одразу 9 таблиць загиблим випускникам

Невимовно висока ціна. Це одна зі шкіл Львова – №78. Сьогодні тут відкрили одразу 9 таблиць пам'яті випускникам школи, які загинули на війні,
– ідеться у дописі.

Пам'ятні таблиці встановили загиблим воїнам:

  • Віталію Федору,
  • Богдану Святошенку,
  • Степану Толопкові,
  • Миколі Марчишину,
  • Юрію Гуку,
  • Артуру Головіну,
  • Романові Денису,
  • Володимиру Смику,
  • Степанові Полулященку.

У школі №78 відкрили 9 меморіальних таблиць героям, які загинули на війні / Фото Андрія Садового